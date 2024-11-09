台東環保局守護卑南溪流域　清出103.1公斤河岸垃圾

▲台東鹿野鄉鸞山大橋下進行淨溪淨岸活動，共清理103.1公斤垃圾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為維護台東河川流域環境，台東縣環境保護局於9日號召台東縣水環境巡守隊約65人，前往鹿野鄉鸞山大橋下進行淨溪淨岸活動，共清理103.1公斤垃圾，環保局呼籲民眾養成垃圾不亂丟的好習慣，讓台東環境永續。

台東縣政府表示，鹿野鄉擁有多處著名觀光景點，像是新良排水人工濕地，具有淨化水質以及生態展示和教育推廣等功能；鄰近二層坪水橋也是觀光親水公園；鹿野高台則是每年熱氣球嘉年華舉辦地。美麗景點需靠大家努力維護，除透過政府單位及水環境巡守隊提供乾淨環境給大家遊憩，期望民眾參與清潔活動，以聯合國永續發展目標SDGs第6項「潔淨水資源」及第17項「夥伴關係」目標努力，為河川生態環境盡一份力，讓臺東更美好。

鹿野水環境巡守隊指出，颱風過後沖刷出垃圾在河邊，另外在河堤邊也有農業廢棄物和廢棄輪胎，今日大家一起將垃圾清理乾淨，讓卑南溪河岸乾淨，也希望遊玩旅客順手把垃圾隨身帶走。

台東縣環保局補充說明，鹿野鄉為台東觀光熱點之一，風災過後因強降雨導致垃圾經由河水沖刷至中下游，為維護卑南溪流域，號召水環境巡守隊至鸞山大橋下辦理淨溪淨岸活動，共清理出103.1公斤廢棄物，其中一般廢棄物33.9公斤、寶特瓶5.8公斤、鐵鋁罐4公斤、玻璃35.4公斤、塑膠24公斤，感謝水環境巡守隊以行動守護台東水環境。