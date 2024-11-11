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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控賴士葆拉扯官員　郭國文曝影片：連人民的救命錢都在擋

▲▼財政委員會 立法院 確認財劃法審查議事錄 朝野互槓 口角。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政委員會朝野立委互槓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠11日又在立法院財政委員會爆發衝突，綠營提案上週《財劃法》結果應屬無效，而議事錄應不予確定，藍營不滿，佔領備詢台，官員無法上台報告總預算，民進黨立委郭國文更指國民黨立委賴士葆拉扯官員，國民黨一手拿著「我要開會」的手牌，另一手竟然阻擋官員報告，格外諷刺。

郭國文表示，今早處理議事錄時，民進黨立委的立場堅定，並提案指出，上週審查《財劃法》時，在未徵詢停止討論、未有停止討論動議下，就違法剝奪實質討論等，諸多違反《立法院職權行使法》、《立法院議事規則》的缺失，故審查結果應該無效，議事錄也應不予確定。

郭國文指出，根據財委會慣例，都是等會議尾聲才處理提案，因此召委賴惠員指示行政院副秘書長李國興先上台針對中央政府軍公教調薪、災害預備金與第二預備金等預算進行報告，一切皆符合法定程序與慣例。

然而，郭國文說，國民黨立委不斷阻止官員上台，且賴士葆一開始先阻擋保護官員的郭國文，後續更直接把目標放到李國興身上，對他動粗並拉離備詢台。

郭國文質疑，明明朝野就有審預算的共識，為什麼國民黨連災害預備金都要阻擋？難道人民的救命錢對藍營如此不重要，審不審都沒關係嗎？國民黨說要開會，卻又阻擋官員報告，同個時刻竟可以言行不一。

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