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1年飛日本3次　觀光景點去膩！「深度旅遊YTR」網狂推1人：很療癒

▲▼日本東京淺草寺,金龍山淺草寺,雷門,仲見世通商店街。（圖／記者許宥孺攝）

▲原PO想去日本深度旅遊。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著自由行門檻越來越低，許多民眾出國旅遊時會選擇自己安排行程，而非找旅行社跟團，就有網友表示，今年去日本旅遊3次了，都是去觀光景點，打算之後來一趟深度旅遊，想問大家推薦哪位YouTuber的影片。貼文一出，不少人提到「G先生」、「唯一推老宋」、「老辣妹逛街走點不錯看」。

有網友在PTT發文，「深度旅日要看誰的影片？」今年去日本玩3次了，都是走觀光客的路線，大阪就去心齋橋，沖繩就是國際通，「如果要走日本人的深度旅遊景點，要看誰影片？之前看工頭堅的，滿深入的，還有推薦嗎？」

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貼文曝光，最多網友推薦的是「老宋CHANNEL」，「我喜歡老宋的風格很舒服」、「只推老宋」、「尾道就是看老宋的影片特別去的」、「老宋比較沒有在做效果，蠻喜歡的」、「老宋很好看，很有生活感」、「老宋，鐵道系列太讚了」、「推老宋，很像跟他一同遊玩一樣」、「文青咖推老宋」。

有網友進一步說明，「頻道主老宋是旅日大陸人，風格樸實、不造作，也沒有什麼美食分享、旅遊教學，就是簡單的用第一人稱視角介紹景點，大多不是什麼熱門景點。散發著淡淡孤獨與荒涼的感覺，非常療癒」。

其他網友則推薦，「醉旅宿的影片製作很用心，資訊也很豐富」、「如果愛泡湯推薦湯老師，專門找一些深山老湯」、「老辣妹+1，剪輯得很好也很有重點」、「深度逛街老辣妹」、「前幾天看老辣妹，滿好看」、「It's Time to Travel日本頻道有中文字幕，非常精緻，每次都去些很高檔的地方住宿」、「nanako，會附行程安排」、「首推Maibaru Travel」、「吉田社長也很不錯」。

▼許多網友推薦「老宋CHANNEL」。（圖／翻攝自YouTbe）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTbe）

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