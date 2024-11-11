　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國立科大畢業領28K！她高考過秒辭職　前老闆邀回鍋「開這薪水」全網傻眼

國立科大畢業領28K！她高考過秒辭職　前老闆邀回鍋「開這薪水」全網傻眼

▲女畢業做會計行政助理，薪水從28k升到29k，每天還需幫老闆老婆處理雜事。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

一名女網友透露，自己去年從國立科大畢業後，在某間私人企業擔任會計行政助理，薪水從一開始的2萬8000元變成2萬9000元，「老闆好幾間公司、每天還需做雜事、幫老闆跟他老婆處理雜事（根本就是便宜好用的奴才／廉價勞工）」，所幸她考上高考，於是立即離職，不料最近遇到前老闆，對方竟開出3萬薪水邀請回鍋。

原PO在網路論壇Dcard發文，「我去年國立科大畢業，我今年前半年在私人企業做會計行政助理，薪水從28k升到29k。老闆好幾間公司、每天還需做雜事、幫老闆跟他老婆處理雜事（根本就是便宜好用的奴才/廉價勞工），後來我考上高考就辭職了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友提到，「最近碰到老闆，他問我做的如何？有沒有想要回來做？表示自己很有誠意，薪水應該不會低於3萬！之前就要給我升薪了，結果我辭職了。之前他們還說28k已經給很多了，別的公司都還給基本工資。時不時還打電話給我要我考慮一下。我心裡想說這還用想嗎？高考五萬多欸！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「台灣就一堆這種不知道行情的老闆，還以為開30000很多」、「你老闆真的是井底之蛙＋慣老闆。你都考上高考了，還說要用3萬元左右挖角你，是有多麼不食人間煙火啊」、「我剛畢業那份工作起薪35k後面到42k，離職一年多也是問我要不要回去做，給我到主管職，會再多個幾千，但我現在年薪快之前的兩倍，完全沒有回去的動力」。

延伸閱讀
父母離世後…她回老家整理遺物　卻遭大嫂狠嗆：不知廉恥！結局神展開
入職台積電1個月！人妻發現意外懷孕　過來人勸：現實就是黑掉
鄰居賣車位！喊出13萬超甜價　網見「奇葩停車格」笑了：怎麼停進去？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鄰居開13萬「甜甜價」賣車位！他一看畸形位置傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友出國連「訂房回饋金」也要AA讓她想分手　關鍵1細節掀2派吵翻

畢業領28K！她高考過秒辭職　前老闆邀回鍋「開這薪水」全網傻眼

小火鍋開55K徵2正職！網換算「每月工時」嚇壞一票人：心涼一半了

外送員突遭停權！原因是跟顧客「過多眼神接觸」

台灣女遊客赴日旅遊「大阪失蹤」　晚上找到人了！

「4颱鼎立將至」雙颱路徑夾擊台灣？　桔梗估轉中颱變天濕涼

公公霸凌媳婦「訂荒謬家規」還把親家叫來狂罵　她討拍卻遭全場酸爆

南區觀光市集日吸8萬人潮　中區接棒下周華山文創園區登場

機車騎進待轉區「要打方向燈嗎」？交通部曝正解　一堆人誤會了

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

孩子們奶音喊「媽祖我愛祢」　粉紅超跑停駕幼兒園賜福！

李多慧哭了！警局落淚致歉製作人：因為我受到傷害…

男友出國連「訂房回饋金」也要AA讓她想分手　關鍵1細節掀2派吵翻

畢業領28K！她高考過秒辭職　前老闆邀回鍋「開這薪水」全網傻眼

小火鍋開55K徵2正職！網換算「每月工時」嚇壞一票人：心涼一半了

外送員突遭停權！原因是跟顧客「過多眼神接觸」

台灣女遊客赴日旅遊「大阪失蹤」　晚上找到人了！

「4颱鼎立將至」雙颱路徑夾擊台灣？　桔梗估轉中颱變天濕涼

公公霸凌媳婦「訂荒謬家規」還把親家叫來狂罵　她討拍卻遭全場酸爆

南區觀光市集日吸8萬人潮　中區接棒下周華山文創園區登場

機車騎進待轉區「要打方向燈嗎」？交通部曝正解　一堆人誤會了

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

男友出國連「訂房回饋金」也要AA讓她想分手　關鍵1細節掀2派吵翻

畢業領28K！她高考過秒辭職　前老闆邀回鍋「開這薪水」全網傻眼

以色列總理數天內「3度通話川普」　商討伊朗威脅議題

湖人用羅素換長人？兩交易人選曝　新帥瑞迪克自認是「受虐狂」

北市社宅淪「豪車停車場」　議員轟3亂象住戶租不到

「冰糖葫蘆男神」吊嘎露大肌塊爆紅　本人回應：愛健身

西班牙救災無力已222人亡　13萬人上街要瓦倫西亞區主席下台

攻城獅創隊元老宋宇軒轉任助教　戰神教頭許皓程送「紫色哨子」

小火鍋開55K徵2正職！網換算「每月工時」嚇壞一票人：心涼一半了

共和黨奪眾院僅一步之遙　川普有望完全執政

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

雙颱路徑夾擊台灣？桔梗估轉中颱濕涼

台灣女遊客「大阪失蹤」　找到人了！

短髮女賣二手衣！賣場「驚人實穿照」全看呆

最新詐騙！　一票喊「有收到」

「虱目魚賣一片虧一片！」　阿堂鹹粥老闆娘：不是為了賺錢

機車騎進待轉區「要打方向燈嗎」？交通部曝正解

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

專家見天兔「英文名」笑了：絕對不是烏薩奇

外送員突遭停權！原因是過多眼神接觸

超商買飲料「整排都是無糖茶」　網曝最大原因

小火鍋開55K徵2正職　工時嚇退一票人

Yuma遭控先外遇　Ryu自責「給不了她要的刺激」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

更多熱門

相關新聞

北市社宅淪豪車停車場　住戶租不到

北市社宅淪豪車停車場　住戶租不到

台北市議員陳宥丞10日表示，北市不少開放承租的社會住宅中，大約每2個承租戶才能租到1個汽車位，與社宅鼓勵青年家庭生育的理念背道而馳，呼籲北市府重新擬定承租條件，讓有生育家庭優先承租車位。

8天加班41小時！39歲男工作猝死　冠捷科技回應了

8天加班41小時！39歲男工作猝死　冠捷科技回應了

武嶺爆脫序亂象！太管處開鍘：最高可罰3千

武嶺爆脫序亂象！太管處開鍘：最高可罰3千

花288元買「隱形衣」　奎丁開箱傻眼：真的很賤

花288元買「隱形衣」　奎丁開箱傻眼：真的很賤

新房馬桶被施工人員轟炸！內行人曝恐怖內幕

新房馬桶被施工人員轟炸！內行人曝恐怖內幕

關鍵字：

周刊王高考28K回鍋薪水慣老闆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

資安公司警告：別用Google搜6英文字

雙颱路徑夾擊台灣？桔梗估轉中颱濕涼

台灣女遊客「大阪失蹤」　找到人了！

短髮女賣二手衣！賣場「驚人實穿照」全看呆

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊

李多慧遭跟蹤　嫌疑人是女性

快訊／瑞芳女拍照木欄杆斷裂　墜10m深山坡

BB Call炸真主黨　以色列認了

Ryu、Yuma交往10年雙出軌！　粉絲夢碎：不相信愛情了

射後不理別怪他！愛愛完「聖人時間長短」看這2點

更多

最夯影音

更多

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面