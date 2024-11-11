畢業領28K！她高考過秒辭職　前老闆邀回鍋「開這薪水」全網傻眼

▲女畢業做會計行政助理，薪水從28k升到29k，每天還需幫老闆老婆處理雜事。（示意圖／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

一名女網友透露，自己去年從國立科大畢業後，在某間私人企業擔任會計行政助理，薪水從一開始的2萬8000元變成2萬9000元，「老闆好幾間公司、每天還需做雜事、幫老闆跟他老婆處理雜事（根本就是便宜好用的奴才／廉價勞工）」，所幸她考上高考，於是立即離職，不料最近遇到前老闆，對方竟開出3萬薪水邀請回鍋。

原PO在網路論壇Dcard發文，「我去年國立科大畢業，我今年前半年在私人企業做會計行政助理，薪水從28k升到29k。老闆好幾間公司、每天還需做雜事、幫老闆跟他老婆處理雜事（根本就是便宜好用的奴才/廉價勞工），後來我考上高考就辭職了。」

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女網友提到，「最近碰到老闆，他問我做的如何？有沒有想要回來做？表示自己很有誠意，薪水應該不會低於3萬！之前就要給我升薪了，結果我辭職了。之前他們還說28k已經給很多了，別的公司都還給基本工資。時不時還打電話給我要我考慮一下。我心裡想說這還用想嗎？高考五萬多欸！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「台灣就一堆這種不知道行情的老闆，還以為開30000很多」、「你老闆真的是井底之蛙＋慣老闆。你都考上高考了，還說要用3萬元左右挖角你，是有多麼不食人間煙火啊」、「我剛畢業那份工作起薪35k後面到42k，離職一年多也是問我要不要回去做，給我到主管職，會再多個幾千，但我現在年薪快之前的兩倍，完全沒有回去的動力」。

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