武嶺爆亂象「爬山壁、闖危險步道」！太管處開鍘：最高可罰3千元

▲武嶺屢傳脫序亂象，包括擅闖禁入步道、違規攀爬山壁、未申請飛空拍機等，為了防堵違規行徑，太管處也出手開鍘，違者最高可開罰3000元。（圖／擷取自Google Maps）

圖、文／CTWANT

台灣公路海拔最高點「武嶺」每逢周休假日，總會湧入大批觀光遊客，卻也因此屢傳脫序亂象，像是擅闖禁入步道、違規攀爬山壁等行徑。對此，太魯閣國家公園管理處也出手整治了，違者最高將開罰3000元。

太魯閣國家公園管理處表示，近期屢發現民眾違規攀爬武嶺停車場後方山壁拍照、脫序走在未開放路徑及違規使用空拍機攝影，危險舉動容易導致墜崖風險，將請林保署南投分署研議設置防範設施，防堵違規行徑。

太管處表示，民眾若違規攀爬岩壁，將依違反《太魯閣國家公園區域內之禁止事項》第15點「禁止擅自進入本園區未開放之步道或擅離已開放步道既有路徑」開罰，違者可處新台幣1500元至3000元罰緩。

針對無人機管控，太管處指出，依規在國家公園內使用空拍機攝影，須於拍攝日前7至60天提出申請，否則可依違反《太魯閣國家公園區域內之禁止事項》第6點「禁止未經核准於指定以外之地區操作遙控機具（線）等活動」開罰，違者可處新台幣1500元至3000元。

對此，太管處也提醒，包括在國家公園範圍內用火、燃放鞭炮、烹煮食物、不依指示停車、未申請入山（爬黑山）等行為均屬違法，即日起到隔年包含周末、聖誕節、跨年等期間，將派員與警方加強巡邏取締，防止類似違規案件再次發生，並呼籲民眾切勿以身試法。

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