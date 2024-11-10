8天加班41小時！39歲男工作時猝死　冠捷科技：屬於勞務派遣

▲男子手裡捧著遺像站在TPV冠捷科技門口，引發網路熱議。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸近日有網友透過短視頻平台發布信息，稱自己的親屬在山東省青島市一間工廠內「加班猝死」，仲介公司卻不予處理。根據網友提供的影片，只見一名年輕男子手裡端著遺像，站在TPV冠捷科技的門口，一旁有女性家屬在大聲哭喊，引發網路熱議。

《瀟湘晨報》報導，當事人刑女士透露，死者是自己的哥哥邢丕俠，今年39歲，10月6日進入冠捷科技（青島）有限公司工作，10月16日去世。邢女展示的勞動仲裁申請書顯示，「邢丕俠於2024年10月6日入職冠捷科技（青島）有限公司，在TOI中後段從事疊紙箱工作。」

根據申請書，死者於10月6日至10月15日，工作8天累計加班41小時，10月16日工作至上午10時55分，因在工作崗位暈倒，身體不適無法繼續工作，請假回宿舍休息，公司未派人陪護。最後打卡記錄顯示時間為16日上午10時55分，上午11時10分左右回到宿舍，當天下午2時30分左右去廁所沒有出來，50分鐘後被發現昏倒在廁所，意識喪失。

▲根據申請書，死者於10月6日至10月15日，工作8天累計加班41小時。（圖／翻攝自微博）

冠捷科技宿舍宿管當場撥打120，醫護人員下午3時30左右到現場，就近前往青島市海慈中醫醫療集團北院區（青島市紅島人民醫院）搶救，下午4時51分初步診斷為心因性猝死。邢女表示，冠捷科技和仲介公司採取拖延手段，不積極處理邢丕俠工作中猝死的事情，因此發布影片，向社會和媒體求助。

對此，冠捷科技工作人員回應，公司一直在和邢丕俠的親屬進行協商和談判，在11月6日、7日均與家屬有接觸。該工作人員還表示，公司是委托仲介公司招的人，員工是與仲介公司簽的合同，屬於勞務派遣形式，公司會牽頭組織勞務公司一同來協商處理此事。

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