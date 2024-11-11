康芮颱風過後　花蓮受災戶持續看到慈濟關懷情

圖、文／慈濟基金會 林佳予

慈濟11月10日動員130多人前往花蓮縣玉里鎮大禹里、萬榮鄉紅葉村進行安心家訪，由當地部落志工、玉里慈濟志工引導，挨家挨戶走訪約450戶，了解受災鄉親需求。康芮風災後，部分區域路況仍受土石影響，慈濟持續關懷受災地區，依交通路況狀況前往勘災、關懷。災後十天，仍有多處道路積水、塵土飛揚。慈濟志工帶著安心祝福禮，走過積水、土石堆，將關懷送到家。

玉里鎮大禹里余玉英鄰長指出，這一帶住戶靠山，康芮颱風來時風雨大，也很害怕，土石流發生後我也請受災民眾到我家住。余玉英感謝慈濟協助受災民眾復原，余玉英說：慈濟很關心我們，很謝謝他們。上週慈濟來了好多人幫大禹里服務，他們有的提水桶、有的擦地板、有的清理土石，真的很辛苦，有積水的地方都是臭的，慈濟人就在那裡協助清理黃土，真的很辛苦，謝謝你們的關心。

王天送鄰長說他們那一帶的地勢比較高、排水溝比較寬，所幸沒有遇到土石流，里民都很平安。王天送表示，這幾天看到好多慈濟人來幫忙，聽里民說慈濟人來很多，非常感謝慈濟人幫忙大禹里民，還有協助清理大禹國小。非常感謝，謝謝慈濟的工作人員。

慈濟志工張簡媜鶧是花蓮慈院中醫師，平時定期到花蓮市做居家治療，其中一位病人在颱風後回到玉里鎮整理家園，得知慈濟人將前往大禹里進行安心家訪，11月10日一早就在等候慈濟人到訪，張簡媜鶧也用電話關懷她。張簡媜鶧平時就會利用休假到原鄉訪視，這次安心家訪的任務是將紀錄快速上傳系統，以利慈濟花蓮本會快速掌握當地需求。張簡媜鶧說：上週協助大禹里清理時，我剛好有事無法到，這次收到人力需求，我就趕快把握機會報名。

玉里和氣組長黃麗雲在颱風過境後，主動聯繫受災區域的村里長，每天勘災與關懷。黃麗雲說：只要聽到哪裡有需要，我就往那裡去，這些也許只是解決居民的一時困難，但是看到鄉親受災，心裡還是很急。這次受災區域範圍很廣，從萬榮鄉紅葉村、卓溪鄉、玉里鎮大禹里…，每一個地方受損的災害不同、難度不同、要用的工具也不一樣，有土石的地方需要請大型機具，但是這個時候很難調度，我們要透過各種管道幫災民找資源。對於受災鄉親，家園受損的這麼嚴重，土石進到屋子裡，卻有錢也請不到人力。玉里慈濟人不多，很感恩各地慈濟人來幫忙災後復原，看到那麼多人來協助，我真的是含著淚，很多居民回饋很感動，尤其我們有去協助清掃的。