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日月潭花火音樂嘉年華延至11／16舉辦　警公告交通管制措施

▲日月潭花火音樂嘉年華上月進行首場大型展演，吸引2.68萬遊客湧入伊達邵商圈。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭花火音樂嘉年華上月進行首場大型展演，吸引2.68萬遊客湧入伊達邵商圈。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

康芮颱風日前來襲，「2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動的花火音樂會原定於11月2日舉辦，日月潭國家風景區管理處為確保全體工作（演出）人員與遊客的安全，決定延期至11月16日舉行；集集警分局也公告系列活動期間，主要道路將實施交通管制。

一、禁止路邊停車地區時段及路段：(一)時段：113年11月16日、23日，16時至23時（視狀況提前或延後）；(二)路段：台21線60K+500至64K+300（九龍路口至水社壩）間2線道之路段。

二、開放車輛路邊停車時段及路段：(一)時段：113年11月16日、23日，16時至23時（視狀況提前或延後）；(二)路段：１、台21線64K+500往頭社方向4線道之外側車道（水社隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車），２、台21線60K+500（九龍口）至蠻荒咖啡路段4線道之外側車道。

三、禁止車輛進入地區（行人徒步區）時段及路段：(一)時段：113年11月16日、23日，16時至23時（視狀況提前或延後）；(二)路段：名勝街（載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商店家及住家載運民生貨物車輛等除外）。

集集分局長林文智呼籲，前來日月潭周邊旅遊的遊客務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，另建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢，並儘量將車輛停放於明亮處，車內勿放置行李或貴重物品避免遭竊。

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