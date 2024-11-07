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花蓮凌晨連3震「都是0403餘震」　氣象署：發生頻率略高

快訊／01:19台灣東部海域規模5.5「極淺層地震」　最大震度4級

▲今凌晨1時19分，台灣東部海域發生芮氏規模5.5地震，全台有感。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣東部海域今（7日）凌晨連3起地震，其中1時19分發生芮氏規模5.5地震，全台有感，對此中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，3起地震都是屬於0403強震的餘震，目前觀察餘震發生頻率稍微高一點，持續再觀察，未來還可能出現規模5以上地震，民眾仍要提高警覺。

台灣東部海域今凌晨1時19分發生芮氏規模5.5有感地震，地震深度為29.3公里，震央位於花蓮縣政府南方52.2公里，分別為花蓮縣磯崎及台東縣成功4級，氣象署也針對花蓮縣發布國家級警報。

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凌晨1時20分又發生規模4.1有感地震，最大震度花蓮縣水璉3級。花蓮縣壽豐鄉凌晨2時10分，再發生芮氏規模3.5地震，地震深度5公里，為小區域有感地震，最大震度花蓮縣水璉3級。

快訊／01:20花蓮壽豐規模4.1「極淺層地震」　最大震度3級

▲凌晨1時20分又發生規模4.1的地震，震央在花蓮壽豐。（圖／氣象署提供）

吳健富指出，這3起地震判斷都屬於0403餘震，雖然主震發生半年以上，能量持續釋放減緩中，但不表示整個地震序列已經結束。以921地震為例，半年到一年陸續發生較大餘震，且台灣地震好發，民眾平時仍要提高警覺。

吳健富表示，0403花蓮7.2強震，前3個月到6個月餘震發生頻率及強度較密集，後續頻率及強度已減少，但偶爾還有規模5以上的地震，帶出比較小群的餘震，目前餘震發生頻率稍高一點，氣象署將持續觀察是否恢復到背景值（發生頻率與規模大小）。

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