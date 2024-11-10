日本連鎖居酒屋「鳥貴族」深夜大火　烈焰燒毀2層樓店鋪

記者羅翊宬／編譯

日本連鎖平價居酒屋「鳥貴族」以平價又高品質的串燒打響名號，在台灣也設有分店。不過，位於日本大阪的鳥貴族分店，今（10）日凌晨卻傳出熊熊烈焰，火勢將整棟2層樓木造建築燒毀，一度危及附近住宅大樓，所幸無人因此死亡。

根據日媒《讀賣新聞》、《ABC News》，位於日本大阪府大阪市東成區深江北的連鎖平價居酒屋「鳥貴族」深江橋店於10日凌晨0時15分（台灣時間9日晚間11時15分）傳出火災，整個熊熊烈焰吞噬了整座店鋪，附近一名女性住戶看見濃煙和烈火後，緊急撥打110向警方報案。

警方表示，鳥貴族在晚間結束營業後，其中一名員工為了協助工讀生製作員工餐，將油倒進鍋裡時，經過數分鐘之後，在該名員工分神之際，火勢引燃並往外擴大燃燒，火勢吞沒整棟建築物。

經過1個多小時後，消防當局才將整個火勢撲滅。整棟2層樓的木造建築物直接被大火燒毀，甚至還波及旁邊的整骨診所。火災導致鳥貴族一名24歲的男性職員左腕出現輕微燒燙傷，鄰近的公寓大樓男性住戶則是因為吸入濃煙嗆傷，而被送往附近醫院治療，至於工讀生則是沒有受傷。