3聲爆炸巨響！韓浦項煉鐵廠今晨「爆炸起火」　居民嚇壞：以為開戰

▲南韓慶尚北道浦項市POSCO煉鐵廠10日凌晨爆炸起火。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓慶尚北道浦項市的「浦項鋼鐵」（POSCO）是全球最大鋼鐵製造商之一。豈料，浦項鋼鐵位於浦項市的煉鐵廠卻於今（10）日凌晨發生大火，甚至還傳出3次劇烈的爆炸聲響，導致房屋出現晃動就連遠在5公里外都能清楚聽到，當地民眾還以為發生戰爭，經過5個多小時才終於撲滅火勢。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓慶尚北道浦項市南區松亭洞的POSCO浦項煉鐵廠、南區煉鐵洞的POSCO FINEX第三工廠製鐵高爐，於當地時間9日清晨4時20分發生爆炸並且引發火災，起火原因不明，3次巨大的爆炸聲響嚇壞民眾，消防當局發布第一階段的警報後，緊急派出40多台消防車、120多名人力前往滅火。

位於火災現場的8名工廠職員中，有1人因燒燙傷而緊急送醫治療，其餘7人則是立刻疏散。

火勢初期引發3次劇烈的爆炸聲響，不僅松島海水浴場與迎日臺海水域場能夠清楚聽到，甚至就連距離POSCO煉鐵廠5公里遠的興海邑草谷里都能聽得非常清楚。

在松島海水浴場受訪的鄭姓民眾表示，「大概聽到5、6次爆裂聲響，濃煙竄起、烏雲密布，周圍通紅一片，根本分不清楚起火點到底在哪」；在北區長城洞受訪的居民則表示，「被兩聲『哐』的聲音嚇醒，望向窗外，才看到POSCO煉鐵廠的左側工廠起火，整個窗戶都被震到在搖晃，令人聯想起7年前的地震。」

在浦項世明基督醫院受訪的68歲徐姓民眾透露，「就好像發生地震一樣，玻璃窗一整個在晃動，濃煙湧向住宅區，親眼看到整個烏漆墨黑的濃煙吞噬夜晚，還以為開戰了。鄰居們根本不敢睡。我女婿剛好是POSCO的員工，他凌晨5點就趕著出門上班了。」

同時，在10日清晨4時38分，位於浦項市南區青林洞的POSCO Future M也因不明原因起火，其為一座生產鋰電池材料、耐火材料、基礎工業材料的工廠，位於POSCO浦項煉鐵所之外。

在經過5個小時後，消防當局才終於在上午9時20分撲滅全部的火勢。

據悉，爆炸起火的POSCO FINEX第三工廠製鐵高爐，高約50公尺。FINEX工藝與傳統煉鐵爐不同，鐵礦石與煙碳無須經過傳統煉鐵爐的煉焦焊燒結程式，而是在高爐內生產鐵水的新技術。FINEX第三工廠從2014年啟用後，平均每年能夠生產200萬噸的鐵水，等於每天就生產5700噸。