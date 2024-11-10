日本四國晚間大規模停電！4縣36.5萬戶無電可用　老婦在家跌倒送醫

▲日本四國德島縣德島市9日晚間停電。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本四國昨（9）日晚間發生大規模停電，導致香川、愛媛、德島、高知等4個縣一共36萬5000多戶的居民無電可用，不僅道路上的紅綠燈沒電、鐵路車站停電，甚至就連機場跑道引導燈也跟著沒電，導致2人在室內跌倒送醫。此次停電的主要原因為，連結四國、本州之間的電力輸送異常，進而導致系統自動斷電。

根據《日本放送協會》、《テレビ高知》，日本四國9日晚間8時20分（台灣時間晚間7時20分）發生大規模停電，受影響的用戶超過36萬5000戶，包括愛媛縣11萬1900戶、德島縣11萬1400戶、高知縣7萬9500戶、香川縣6萬2500戶，直到晚間10時以後才陸續恢復供電。

此次四國停電導致德島縣德島市100歲女性、80多歲女性受傷，她們待在室內時因停電而跌倒、扭傷腰部，因此送醫治療。同時，四國因受停電影響，導致機場跑道的引導系統燈光跟著停電，所幸並未影響飛機起降，德島機場在停電6分鐘後也恢復供電。

【四国各地で停電 約25万4900戸】



⚠️ 四国電力によると、9日夜、#四国 4県で大規模停電が発生している。



午後 9時05分時点での #停電

香川県 約4万3000戸

愛媛県 約10万5200戸

徳島県 約9万500戸

高知県 約5万4900戸

計約25万4900戸… pic.twitter.com/5E6CnEParE — Sputnik 日本 (@sputnik_jp) November 9, 2024

電力公司「四國電力」指出，此次停電的主要原因，是受到四國、本州之間電力輸送異常等影響所導致。

連接四國、本州之間的電力輸送主要依賴2條途徑，一條為行經瀨戶大橋的輸電線，另一條為行經紀伊水道的海底電線，9日下午2時瀨戶大橋輸電線因暫時停止作業而無法使用，電力輸送只能依賴紀伊水道。

在復原操作過程中，本州方向（關西）方向的電流量突然激增，使得四國電力供應不足，為使電力供需平衡，電網「周波數降低繼電器」自動切斷電力供應，防止大範圍電力供應崩潰，這才導致四國大規模停電。

針對此次10萬度用電大規模停電長達10分鐘以上，日本經濟產業省今（10）日要求四國電力必須在30天以內，針對詳細的事發原因和有效因應辦法進行報告。