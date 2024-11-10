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24小時內「11月史上首次4颱並立」　專家：準天兔可能造成威脅

▲▼可能在24小時內，西北太平洋將迎來史上第一次在11月出現4颱並立。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

▲可能在24小時內，西北太平洋將迎來史上第一次在11月出現4颱並立。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

位於關島南方的熱帶性低氣壓今上午生成，中央氣象署預估，有機會發展為今年第25號颱風「天兔」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，可能在24小時內，西北太平洋將迎來史上第一次在11月出現4颱並立的情況。

吳聖宇今在其臉書「天氣職人-吳聖宇」PO出目前西太平洋面上3個颱風包括銀杏、桔梗、萬宜颱風，以及今早生成的熱帶性低氣壓所在位置圖，並表示可能在24小時內，西北太平洋將迎來史上第一次在11月出現4颱並立的情況。

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他表示，其中對台灣比較有可能造成威脅的是，即將形成的第25號颱風「天兔」（Usagi，日本命名，意即天兔座），但是動態變化仍大，後續再繼續觀察。

氣象署預報員張承傳表示，關島南方的熱帶性低氣壓未來路徑有很大不確定性，短期內北邊的太平洋高壓勢力偏強，因此周四前路徑以偏西前進，周四、周五太平洋高壓稍微減弱，若移動到菲律賓東方近海時，須多觀察太平洋高壓減弱速度。

張承傳說，若太平洋高壓仍維持強度，減弱速度慢，天兔颱風會以偏西方向進入南海，若減弱較早，就有機會北轉，尤其周五需觀察太平洋高壓東退速度而定，所以後期天氣不確定性較高。

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