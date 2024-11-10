今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

▲目前西北太平洋有銀杏颱風（YINXING）、桔梗颱風（TORAJI）、萬宜颱風（MAN-YI），還有一個低氣壓（94W）。（圖／JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

今晚東北季風變天！目前西北太平洋有銀杏颱風、桔梗颱風、萬宜颱風，可能加入「天兔」四颱共舞。中央氣象署預報員葉致均表示，位於關島附近的低氣壓，不排除變成熱帶性低氣壓、甚至颱風，預估來到呂宋島附近之後的路徑不確定性很大，下周後期得特別關注。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北風為主，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，新竹、苗栗、恆春半島有零星降雨，中南部多雲到晴；今晚起東北季風逐漸增強，桃園以北、東半部有些降雨，宜蘭山區有局部較大雨勢機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



葉致均說，這波東北季風影響到周三清晨，周二至周三清晨水氣較多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨機率，中南部山區有也有零星降雨；周三白天起東北季風減弱，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他山區也有零星降雨；周四起東半部、恆春半島有局部降雨，其他地區多雲到晴。

葉致均表示，銀杏颱風將往南掉，距離台灣越來越遠，對台灣沒什麼影響；桔梗颱風往西北西，預計穿越呂宋島到南海，目前預估影響台灣機率較低；萬宜颱風持續往西，未來環境不利發展，中途可能減弱為熱帶低壓。

氣象署觀測，目前在關島南方海面有個低氣壓。葉致均提到，該低壓仍在組織當中，還需要一段時間調整，目前資料不排除變熱帶低壓、甚至颱風；預估將先往呂宋島前進，之後在呂宋島附近的路徑不確定性很大，得看北方天氣系統如何調整，會影響其之後的路徑，下周後期要特別關注。

▼銀杏、桔梗、萬宜颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

