挑戰4颱鼎立　天兔若生成「恐最可能影響台灣」

▲三颱「銀杏、桔梗、萬宜」預估路徑。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

目前西北太平洋有銀杏颱風、桔梗颱風、萬宜颱風，還有一個低氣壓94W發展中。氣象專家林得恩提醒，94W的動態可等到它發展成熱帶性低氣壓或颱風後，再來評估；不過，初步看起來，在這4個熱帶擾動中，它是最有機會影響台灣的。根據國際命名，若成颱將是今年第25號颱風「天兔」。

林得恩在「林老師氣象站」臉書表示，11月同時有3個颱風，要追溯到30年前！本周西北太平洋及南海海域非常熱鬧，現有3個颱風分別為銀杏、桔梗與萬宜，以及1個準熱帶性低氣壓94W，未來也有再提升為颱風的潛力。

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林得恩說，環境雖然有點複雜，但亂中有序，學長帶著學弟，先說銀杏颱風，目前穩定向西轉西南方移動，預計在周二登陸中南半島陸地後，立刻就會再減弱為熱帶性低氣壓，對台灣無影響。

▼銀杏、桔梗、萬宜颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林得恩分析，由於太平洋高壓太過強勢，桔梗颱風將追隨銀杏的運動路徑，從菲島北部陸地通過後，進入到南海的機會最大，對台灣也無直接的影響。

林得恩指出，評估萬宜颱風在周二前後，會進入到垂直風切較大的海域，在未來72小時內，將再減弱為熱帶性低氣壓，也是個無害的颱風。

林得恩提到，至於94W的動態，可以等到它發展成熱帶性低氣壓或是颱風後，再來做評估；不過，初步看起來，在這4個熱帶擾動中，它是最有機會影響台灣的。

中央氣象署預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》提到，低氣壓（94W）仍在組織當中，還需要一段時間調整，目前資料不排除變熱帶低壓、甚至颱風；預估將先往呂宋島前進，之後在呂宋島附近的路徑不確定性很大，得看北方天氣系統如何調整，會影響其之後的路徑，本周後期要特別關注。