3颱並立「天兔恐生成往台灣東南方」　明天2地雨變多

▲目前西北太平洋有3個颱風，分別為銀杏、桔梗、萬宜，圖為3颱路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

目前西太平洋有3個颱風，包括銀杏、桔梗及萬宜颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，關島南方海面上的熱帶擾動未來也有發展的趨勢，可能發展為另一個熱帶性低壓或颱風，不排除有可能來到台灣東南方海面，並且逐漸往北到東北方向轉向，但變數仍大。

吳聖宇今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，昨天下午颱風桔梗、颱風萬宜先後生成，加上原本就存在於南海的颱風銀杏，西北太平洋形成3颱並立的情況，而且還發生在11月，更是非常罕見，幸好目前來看這3個颱風對台灣天氣影響都很有限。

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他指出，銀杏颱風將在南海逐漸向西南偏轉，威力逐漸減弱，不再影響台灣的天氣。桔梗颱風預估會通過菲律賓呂宋島後進入南海，並且繼續往廣東海面移動，離台灣有一段距離，對台灣天氣影響也不明顯。

他進一步指出，萬宜颱風則會往西逐漸靠近關島附近，由於環境較差，發展機會不大，後續反而會有減弱趨勢，可能在遠洋就會減弱為熱帶性低氣壓，距離台灣相當遙遠，對台灣天氣也沒有影響。

吳聖宇提到，關島南方海面上還有一個熱帶擾動，未來也有發展的趨勢，可能在本周發展為另一個熱帶性低壓或颱風，後期不排除有可能來到台灣東南方海面，並且逐漸往北到東北方向轉向，是否接近台灣附近區域值得觀察，但變數仍然很大，需要持續留意最新的預報資訊。

天氣部份，吳聖宇表示，今天東北季風強度較為減弱，基隆北海岸、東北角、宜蘭一帶還是會有局部降雨，其他地方為多雲到晴。南北之間溫差較為明顯，北部、東北部白天高溫24至25度，花東高溫28至29度，中南部高溫29至31度，而夜晚、清晨在各地空曠地區低溫約20至22度。

吳聖宇說，明天東北季風有較為增強的趨勢，迎風面桃園以北到東半部地區降雨的狀況可能會變得相對明顯一些，宜蘭可能有較多累積雨量，中南部維持多雲到晴。南北之間的溫差、中南部的日夜溫差仍然明顯，提醒大家注意。