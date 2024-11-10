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倫敦地鐵有多髒？　4張座椅洗出「一整桶黑水」噁爆

▲▼倫敦地鐵有多髒？　4張座椅洗出「一整桶黑水」噁爆。（圖／翻攝TikTok@mr_carpet_clean）

▲倫敦地鐵的座椅，洗出滿滿黑水。（圖／翻攝TikTok@mr_carpet_clean）

記者吳美依／綜合報導

英國清潔公司「地毯清潔先生」（Mr Carpet Clean）在倫敦地鐵上打掃，沒想到只清洗了4張座椅，就洗出一整桶漆黑又混濁的髒水，影片曝光之後，讓鄉民驚呼實在太嚇人。

「地毯清潔先生」前往北線康登鎮站（Camden Town station），使用電動地毯清潔機，清洗座椅上的深層汙垢。老闆詹姆斯（Steven James）說，「俗話說，相機永遠不會說謊。水桶也是。正如你所見，這些就是結果」，並且好奇乘客們把多少髒污帶回家了。

詹姆斯表示，公司每天在倫敦各地清潔地毯與家居裝飾，一直都很想挑戰地鐵座椅。他與團隊在行進間的地鐵上，耗費2、3小時，終於完成所有車廂的清潔工作。

@mr_carpet_clean ⚠️Health Warning⚠️ Where do you go after travelling on the underground? WARCH TIL THE END #carpetcleaning #cleaning #carpet #upholsterycleaning #deepcleaning #commercialcleaning #steamcleaning #cleaningservices #clean #housecleaning #cleaningservice #officecleaning #residentialcleaning #rugcleaning #sofacleaning #pressurewashing #carpetcleaner ♬ original sound - mr_carpet_clean

這部影片在TikTok引起轟動，網友紛紛留言驚呼地鐵座椅真是「太髒了」。有人表示，就是因為這樣，他們總是一回家就脫掉外衣、換成居家服。也有人直言，這就是為什麼，他搭地鐵時總是站著。

不過，隨著地鐵衛生話題延燒，倫敦交通局（TfL）也指控，詹姆斯在鐵軌附近倒掉髒水，不僅非常危險，也把自己與其他乘客置於受傷風險中。

詹姆斯接受BBC採訪時說，看到污垢被清除，是這份工作最療癒的地方。關於倒水爭議，他反駁稱，「我絕對沒有讓任何人處於危險中」，但警告觀眾不應該試圖自己清洗地鐵座椅。

倫敦交通局發言人也表示，「我們的地鐵清潔計畫包括2種不同等級的清潔」，每天營運前，車廂都會清潔所有地板與表面，並且也會檢查座椅，大約每28天又會進行一次內外部深度清潔。

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