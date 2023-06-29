倫敦地鐵1男持刀「倒臥月台死亡」　乘客目睹血腥場面驚逃：快跑

▲英國倫敦市中心地鐵站28日一名男子當眾輕生死亡，車站一度被警方封鎖。（圖／翻攝自推特@ChelseaDan5）

記者張寧倢／編譯

英國倫敦西部富人區切爾西（Chelsea）一個地鐵站於當地時間28日上午發生緊急事件。交警證實，一名男性乘客在站內月台持刀嚴重自傷，儘管急救人員迅速抵達現場，但男子仍被宣布當場死亡。目擊者稱，乘客們驚慌失措地逃出車站外，一名女性邊喊著「快跑、快跑！」

根據鏡報報導，英國交通警察局（British Transport Police）一名發言人表示，警方28日上午10點26分接獲報案稱，倫敦斯隆廣場（Sloane Square）地鐵站有一名男子嚴重自傷，「急救人員也趕到現場，儘管他們盡了最大努力，男子仍被宣布當場死亡。這起事件未被視為可疑案件。」目擊者稱，地鐵站外出現大批警力，並將車站與斯隆街（Sloane Street）封鎖。

▲據信，當時出動的英國交通警察將現場圍成人牆。（圖／翻攝自推特／British Transport Police）

根據鏡報看到的一張現場照顯示，男子躺在站內月台上，一把刀被扔在地上，一旁兩名通勤民眾神情驚恐地看著。據信，當時警察到場後立刻將現場圍成人牆，擋住了行經列車的視線。

一名目擊者表示，他看到人們從車站的一陣恐慌中逃出來，其中一名女性叫喊著「快跑、快跑！」。他補充，伴侶目睹情況之後內心焦慮，暫時在附近商店裡尋求庇護，「現在她對於在回家路上搭地鐵感到害怕。」報導指出，車站在恐怖事件發生後45分鐘已經重新對公眾開放。

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