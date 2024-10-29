超商「1款泡麵」進超多！他喊冷門　一票大讚：湯頭超棒

▲超商通常會販售泡麵。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是颱風天，或者是突然想吃消夜，不少人都會到超商購買泡麵。近日有網友看到一款泡麵，覺得很冷門，實在不解超商為何進這麼多貨？不過該文曝光後，底下卻有一票網友直呼，「傻呼呼，這款的湯頭超棒」、「吃了就知道為什麼會進這麼多」。

有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」上發文，貼出味丹的「隨緣椎茸の味湯麵」照片。由於架上擺了非常多碗泡麵，因此他就說，這個冷門的泡麵也進貨進太多了。

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只是文章曝光後，大票網友則直呼，「隨緣的泡麵大多都很好吃的歐！而且也不冷門」、「這口味印象中蠻受好評的」、「不會冷門啊，我們很常買」、「這個隨緣蠻好吃的啊」、「隨緣的每個口味都好吃」、「有眼不識泰山，這是暢銷款」、「湯頭清淡很好吃」、「這超好吃欸」、「這款湯好喝，清爽，不油膩」。

除了「隨緣」，本站曾報導《「超頂1款泡麵」日本人買爆缺貨 一票人驚呆：監獄也大賣》，有不少網友也大推維力素飄香麻辣燙風味麵，「日本人指定購買，家樂福常缺貨」、「真的很好吃，再加荷包蛋進去超棒」、「這很好吃，月底救星」、「完勝所有葷泡麵湯頭」、「香港朋友問我好吃的泡麵，我只推她這個」。另外，像是統一肉燥麵、味味一品、來一客等，其實也都有不少人喜歡。