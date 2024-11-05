只差1公尺！回家遇「公車撞進騎樓」…他一秒跳開逃命驚險畫面曝光

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市信義區松德路5日中午12時35分發生一起公車撞騎樓事件！公車司機返站休息時，車輛因不明原因滑進對面騎樓內，造成超商、附近店家的毀損。稍早另一角度撞擊畫面曝光，只見事發當時一位民眾準備回家，就遇上公車撞進騎樓，他與公車的距離僅差約1公尺遠，緊急跳開逃命，驚險畫面曝光。

35歲蔡姓駕駛向警方供稱，事發當時他要回大都會客運松德站返站休息，車輛停妥之後，他便離開現場，不料，返回時竟發現車輛已滑行撞進對向的全家超商，所幸車上並無乘客，事故也並未造成人員受傷。

▲北市信義區公車「屁股插進騎樓」，民眾跳開逃命驚險畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

警方不排除是蔡姓駕駛忘拉手煞車釀禍，但蔡姓司機強調，自己雖然打的是空檔，但有拉手煞車。警方針對蔡姓司機進行酒測，酒精濃度為0，至於詳細事故發生原因，仍有待警方調閱車內行車紀錄器後釐清。

警方指出，公車車尾嚴重受損，遭撞擊的超商騎樓天花板等裝潢也嚴重毀損，一旁販售酒類的店家也有輕微毀損。而事發當時另一角度的撞擊影片稍早曝光，只見一名身穿黃色外套的民眾進入騎樓內，準備開門回家，不料，下秒公車直接從他面前撞進來，他及時向後跳開數步，這才沒受到波及，畫面相當驚險。