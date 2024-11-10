你是「討好型人格」？　心理師：學3方法愛自己

▲如果你經常覺得在迎合他人，可能是「討好型人格」在作祟。（圖／CFP）

文／康健雜誌、葉懿德



你習慣當好人、沒辦法拒絕別人嗎？如果你經常覺得在迎合他人，可能是「討好型人格」在作祟。該如何擺脫「討好」的習慣，學會真正愛自己？

你有討好他人的傾向嗎？《慣性討好》一書提供自我檢測方法：

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・你無法拒絕內心不想要接受的事？

・你會在別人提出任何意見或評價時，不自覺想符合對方標準和喜好？

・當別人看起來難過或生氣時，你會立刻選擇讓步或妥協？

・你很害怕被別人評價，特別是負評，為此總想做到讓別人滿意？

・對別人的訊息總會秒回，深怕別人覺得被怠慢而不高興？

・你會隱藏自己，不讓人了解你真正的想法或感受？

・若需要提出自己的想法和需求，你總是特別緊張，不知道如何開口？

什麼是討好型人格？

討好型人格常見於那些自我價值感較低的人，他們往往透過讓別人滿意來尋求內心的肯定，因此難以拒絕別人的請求，即便內心充滿了不情願，也會硬著頭皮答應。

諮商心理師歐庭說：「他們可能心裡有一個信念是：我只有讓別人開心，我才是ok的、我才是有價值的，所以他們的自我價值感比較低落，也很容易受到別人的情緒影響。」

父母「有條件的愛」，小心養出討好的孩子

會導致這樣的討好型人格，很可能源自於原生家庭的經驗。歐庭提到，很多人在孩童時期，感受到父母「有條件的愛」，因此在成長過程中習慣了透過討好來獲得肯定，長大後就會應用到人際關係中。

什麼是有條件的愛？許多父母會告訴孩子，只有表現好，才能得到獎勵或稱讚。「孩子會覺得，好像必須成為某個樣子才能夠被愛，所以我們在親子關係中，不應該把每件事都與獎勵掛鉤。即便孩子沒達到某個標準，我們也應該讓他知道：即便你不是這個樣子，我也依然愛你，你依然有你的價值，」歐庭強調。

討好型人格常忘記愛自己，要學會劃清界線、適時拒絕

討好或許是在新環境或關係中，最簡單快速博得好感的方法，卻不是長久之計。因為當你習慣於幫助他人，對方很可能視為理所當然，一旦你開始拒絕，對方可能感到不滿，這樣的情況下，討好型人格的人會更加害怕拒絕，進而更加討好，最終陷入難以自拔、讓自己身心俱疲的惡性循環。

如何多愛自己、擺脫討好型人格？不妨試試以下做法：

1.自我認識：首先，了解自己討好他人的原因，這是擺脫討好型人格的第1步，認識到自己不必依賴他人的認可來證明自己的價值，也可透過專業心理諮商幫助了解討好背後的原因。

2.學會適時地說「不」：這是最直接，但也是最難的一步。要練習如何在不傷害他人的前提下，堅定地表達自己的意願，當你習慣拒絕他人、不再擔心被討厭時，你會發現自我價值感逐漸提升。

3.學會劃清界限，管理時間：區分事情的重要性和緊急性，可以嘗試製作一個時間管理表，將事情依據「重要」與「緊急」分為不同的類別，當面對他人請求時，能清楚地判斷這件事是否值得投入時間和精力。

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