　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高三女跳遠破武陵紀錄　蘇俊賓手繪賀卡「加碼獎勵

▲高三女跳遠破武陵紀錄，蘇俊賓手繪賀卡獎勵

▲高三女（右二）跳遠破武陵紀錄，蘇俊賓手繪賀卡獎勵。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市武陵高中26日舉行70週年校慶暨運動會，副市長蘇俊賓出席校慶活動中，為鼓勵同學們不僅在學業上追求卓越，也要在體育賽事中展現最佳表現；為此，宣布將為破校紀錄的學生「加碼獎勵」！語畢，校長立即帶著剛刷新跳高紀錄的女同學上台領獎，讓他立刻兌現承諾。

▲高三女跳遠破武陵紀錄，蘇俊賓手繪賀卡獎勵

▲高三女跳遠破武陵紀錄，蘇俊賓手繪賀卡獎勵。（圖／市府提供）

在隨後的行程途中，蘇俊賓利用車上短暫的空檔，完成小畫卡，作為送給這位破紀錄同學的畢業禮物，也為武陵高中創校70週年獻上祝福，並在臉書分享此一「加碼獎勵」的趣事，並PO出為這位同學手繪的賀卡。

▲高三女跳遠破武陵紀錄，蘇俊賓手繪賀卡獎勵

武陵高中創校於民國44年，前身是台北成功中學茄苳溪分部，民國48年正式獨立設校。經過70年的發展，如今校友超過3萬5千人，武陵高中已成為桃園市教育的典範。蘇俊賓期勉學生在追求學科成就之外，應發掘並投入自己熱愛的領域，發揮所長，並期許未來能貢獻社會。

蘇俊賓在參加運動會前，特地查閱武陵高中的體育紀錄，發現男子百米紀錄竟然為10秒77，這項紀錄由民國86年創下，至今仍未被打破。他當場激勵學生，如果今年有人打破校紀錄，他將加碼送出獎勵。未料，語畢，校長即帶著一位剛以148公分跳高成績刷新校紀錄的女同學上台領獎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮挑戰中颱上限！　周三到周五最靠台灣
快訊／不妙！大谷翔平受傷　表情痛苦被攙扶出場
上月才來台！　竹內涼真驚爆分手三吉彩花
快訊／台中行人遭撞身亡！　肇事轎車逃逸
胡瓜「合體76歲黃西田」！　影片吸90萬朝聖
反骨語謙生了！　1年8個月連生兩胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南宮廟串聯祈福　米街廣安宮壓軸迎高潮

將科技與沉浸感融入設計　古寧頭戰史館再現戰役風華

金門湖光馥郁單車活動場面熱絡　活動圓滿順利

高三女跳遠破武陵紀錄　蘇俊賓手繪賀卡「加碼獎勵

特殊奧林匹克滾球競賽　首次移師室內打造共融環境

桃園「樂活新屋」全民健走　充滿特殊海客色彩

「大溪苦茶油節」11／9登場　穿古風服飾拍照打卡有小禮

新北林口萬聖節變裝遊行　吸引近萬親子齊聚踩街瘋狂搗蛋

2024桃園萬聖城開城　張善政化身奇異博士邀市民扮裝入城同樂

走入地下1.5米史前寶庫　新北十三行萬聖派對考古驚奇

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

博恩靠「臺海戰爭」獲獎　感謝中國：好害怕兩岸和平XD

台南宮廟串聯祈福　米街廣安宮壓軸迎高潮

將科技與沉浸感融入設計　古寧頭戰史館再現戰役風華

金門湖光馥郁單車活動場面熱絡　活動圓滿順利

高三女跳遠破武陵紀錄　蘇俊賓手繪賀卡「加碼獎勵

特殊奧林匹克滾球競賽　首次移師室內打造共融環境

桃園「樂活新屋」全民健走　充滿特殊海客色彩

「大溪苦茶油節」11／9登場　穿古風服飾拍照打卡有小禮

新北林口萬聖節變裝遊行　吸引近萬親子齊聚踩街瘋狂搗蛋

2024桃園萬聖城開城　張善政化身奇異博士邀市民扮裝入城同樂

走入地下1.5米史前寶庫　新北十三行萬聖派對考古驚奇

快訊／台中葫蘆墩圳女子落水！警消救起已無心跳　緊急送醫搶救

蛋下越多賠越多！蛋農賣雞停損　月虧30萬苦撐：等買氣回升

獨／破鞋也被偷！高雄男隨機街頭犯案　被害人父感嘆吐一句

台南宮廟串聯祈福　米街廣安宮壓軸迎高潮

林口三井OUTLET二館試營運！32餐飲品牌搶先登場　沒有饗食天堂

康芮挑戰中颱上限「周三到周五最靠台灣」　高壓東退程度牽動侵台

周末放鬆輕旅行首選！從宜蘭火車站出發　6間必訪的宜蘭市區咖啡廳

侯友宜稱新北大巨蛋有譜　洪孟楷拋3建議：親子性、交通是重點

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

上月才來台！竹內涼真驚爆分手三吉彩花…4年戀一度傳結婚竟破局

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

地方熱門新聞

獨／迷途失溫　女山友南湖山屋待援

新北林口萬聖踩街變裝秀　吸引近萬名親子齊聚

台南海安觀光商圈萬聖派對邀嗨翻2024萬聖節

2024台灣設計展開展首日吸引超過30萬人次

2024台南國際餐酒嘉年華引爆台南夜勢力

台南sing時代之歌決賽爭霸戰出爐黃偉哲頒獎

2024桃園萬聖城　張善政化身奇異博士

走入地下1.5米史前寶庫　新北十三行萬聖派對考古驚奇

嘉義觀光工廠消費憑抽獎序號可享雙倍回饋

阿里山生命豆季集團結婚　鼓勵生育

高三女跳遠破武陵紀錄　蘇俊賓手繪賀卡獎勵

金門老兵召集令開跑　重回震東坑道擔任八吋榴砲兵

金門湖光馥郁單車活動場面熱絡　活動圓滿順利

「大溪苦茶油節」11/9登場　穿古風服飾有小禮

更多熱門

相關新聞

體檢SRF三成不合格　蘇俊賓籲落實歐盟標準

體檢SRF三成不合格　蘇俊賓籲落實歐盟標準

桃園市副市長蘇俊賓24日出席行政院會，針對環境部提出「全臺垃圾處理和SRF全面體檢、加嚴標準」報告，對於目前全國掩埋場裸露垃圾處理以及SRF廠體檢與後續管理進行的說明表示，目前SRF廠體檢有三成不合格，而環境部制定的污染物排放新標準仍未達歐盟規範。

桃市首創新進公務員值機「1999」

桃市首創新進公務員值機「1999」

桃園候鳥小燕鷗今年過境最多　蘇俊賓：展現友善育雛環境

桃園候鳥小燕鷗今年過境最多　蘇俊賓：展現友善育雛環境

8醫院放流水抗生素超標　蘇俊賓承諾三管齊下

8醫院放流水抗生素超標　蘇俊賓承諾三管齊下

龍元宮神龍重現　蘇俊賓力推設計導入宮廟

龍元宮神龍重現　蘇俊賓力推設計導入宮廟

關鍵字：

跳遠武陵蘇俊賓手繪賀卡獎勵

讀者迴響

熱門新聞

康芮颱風「路徑西修」可能登陸台灣　專家示警

即／宜蘭車禍1死4傷！Mini男駕駛身亡

走鐘獎大失控　來賓遭工作人員架走

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

華為白手套抓到了？台積電切斷供貨

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣

詐團面交竟送30萬給被害人　警：罕見

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　

律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

更多

最夯影音

更多

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面