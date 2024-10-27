高三女跳遠破武陵紀錄　蘇俊賓手繪賀卡「加碼獎勵

▲高三女（右二）跳遠破武陵紀錄，蘇俊賓手繪賀卡獎勵。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市武陵高中26日舉行70週年校慶暨運動會，副市長蘇俊賓出席校慶活動中，為鼓勵同學們不僅在學業上追求卓越，也要在體育賽事中展現最佳表現；為此，宣布將為破校紀錄的學生「加碼獎勵」！語畢，校長立即帶著剛刷新跳高紀錄的女同學上台領獎，讓他立刻兌現承諾。

▲高三女跳遠破武陵紀錄，蘇俊賓手繪賀卡獎勵。（圖／市府提供）

在隨後的行程途中，蘇俊賓利用車上短暫的空檔，完成小畫卡，作為送給這位破紀錄同學的畢業禮物，也為武陵高中創校70週年獻上祝福，並在臉書分享此一「加碼獎勵」的趣事，並PO出為這位同學手繪的賀卡。

武陵高中創校於民國44年，前身是台北成功中學茄苳溪分部，民國48年正式獨立設校。經過70年的發展，如今校友超過3萬5千人，武陵高中已成為桃園市教育的典範。蘇俊賓期勉學生在追求學科成就之外，應發掘並投入自己熱愛的領域，發揮所長，並期許未來能貢獻社會。

蘇俊賓在參加運動會前，特地查閱武陵高中的體育紀錄，發現男子百米紀錄竟然為10秒77，這項紀錄由民國86年創下，至今仍未被打破。他當場激勵學生，如果今年有人打破校紀錄，他將加碼送出獎勵。未料，語畢，校長即帶著一位剛以148公分跳高成績刷新校紀錄的女同學上台領獎。