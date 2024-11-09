大年初一惡火燒透天厝3移工喪命　竟是婦「電磁爐用舊插座」釀禍

▲桃園市大園區今年2月10日下午發生透天厝火警，造成3名移工死亡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區中山北路一棟透天厝於今年農曆大年初一發生大火，消防人員雖在1小時內控制火勢，卻有2女1男被燒死，消防人員研判火勢由2樓廚房竄出，經鑑識為使用電器不慎釀成火警，其中丘姓婦人坦承正在煮晚餐時不慎釀災。桃園地檢署根據火場現場照片、相驗死亡證明、房東指證等確認是丘婦釀禍，偵結依過失致死罪嫌提起公訴。

檢警調查，71歲的丘婦承租2樓透天厝已有20餘年，案發時日為今年2月10日下午4時許，當天下午4時許，桃園市消防局第三大隊接獲通報到場，發現大火從2樓竄出，警消雖在1小時內控制火勢，但在清理火場時，在3樓樓梯旁尋獲1具女性焦屍，另在3樓後方房間內發現1男1女，經送醫急救後仍不治，3人均為印尼籍移工。

▲桃園市大園區今年2月10日下午發生透天厝火警，造成3名移工死亡，警方將2樓煮飯釀災丘姓婦人帶回警局偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警消研判起火點在2樓，丘姓婦人正準備煮晚餐，疑似引燃火勢，大火順勢由2樓往上延燒，造成3樓客廳、房間都受到不同程度燒毀，3名移工均因一氧化碳中毒不幸死亡。

桃檢複訊時，丘婦坦承案發時正準備煮晚餐，卻不慎引燃火勢，消防鑑識人員則鑑定為使用高功率電磁爐插入老舊電路插座使用，不慎引發大火，消防人員亦查出，該住戶曾於去年使用功率太高暖氣，造成2樓爆炸火警紀錄；房東指稱，2樓租給林姓榮民與丘姓妻子逾20年，去年曾因為插功率太高暖氣，造成2樓爆炸火警，當時就希望他們能搬走，讓她檢修房屋，2人不但拒搬，還聲稱每月都有繳6500元房租，「要老死在此」等語。

檢方根據警消提供現場火警照片、火災鑑定報告、3名移工死亡證明等佐證，確認丘姓婦人煮飯不慎釀成火災之事實，偵結依過失致死罪嫌將丘婦起訴。