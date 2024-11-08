全台交通死亡累計1408人　「桃園市最多」再上道安黑名單

▲今年至11月1日累計車禍死亡已達1408人。（資料圖／記者楊熾興翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(8日)公布每周交通事故24小時死亡統計，上周死亡29人，行人死亡4人，其中各縣市死亡最多為台中市5人；此外，今年1月到11月1日交通事故死亡已達1408人，行人死亡169人，今年整體統計死亡和行人最多皆為桃園市。由於桃園、台中道安紀錄多次欠佳，本周已前往行政院報告遭要求改善。

交通部今公布113年10月26日至11月1日交通事故24小時死亡資料，上周10月26日到11月1日整體死亡29人，行人死亡4人，縣市部分整體死亡人數最多縣市為台中市5人、國道5人、桃園市3人、屏東縣3人；行人死亡為台中市2人、新北市1人、連江縣1人。

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最新統計也指出，今年1月1日至11月1日累計交通事故24小時死亡整體死亡1408人，較去年同期減少87人，減幅為 5.8%；行人169人，比去年同期減少17人，減幅為9.1%。

另今年1月到11月1日整體死亡最多前四名為桃園市143人、台南市131人、新北市127人、台中市113人、屏東縣113人；行人死亡最多前五名為桃園市20人、台中市20人、新北市19人、高雄市14人、台北市13人、台南市13人。

▲交通部說明每周交通事故死亡統計。（圖／記者李姿慧攝）

由於桃園市和台中市道安紀錄多次欠佳，本周已前往行政院報告遭要求改善，不過交通部今公布上周或今年累計死亡，桃園市和台中市依舊榜上有名。

此外，微電車今年11月30日起包含已上路車輛，須全面懸掛車牌，並投保強制險，才可合法上路。交通部路政及道安司簡任技正劉俐良提醒，111年11月30日前已經在使用的微電車，2年內要登記領牌和掛牌，今年11月30日起沒有掛牌上路會被開罰1200到3600元。

公路局表示，根據統計至11月6日止，新車加上使用中微電車有22萬1957輛已領牌和掛牌，包括17萬1212輛使用中微電車，以及5萬745輛新車。

至於多少輛還沒掛牌，公路局表示，過往市場上初估微電車有30萬輛，目前已有17萬多輛掛牌，但主要是有些車輛電池等設備故障後就未使用，未掛牌數量估算上仍有些落差。