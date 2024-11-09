雲林縣府攜手產學界推淨零公正轉型　促進社經與環境均衡發展

▲雲縣府攜手產學界推動淨零公正轉型 促進經濟、社會與環境均衡永續發展。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲縣府攜手國立雲林科技大學產學團隊、育成中心及在地產業等相關單位，與國家發展委員會的指導，推動面臨氣候變遷議題下的淨零公正轉型，於今（9）日舉辦「淨零公正轉型倡議活動」，邀集產官學各界夥伴並肩合作並簽署意向書，希冀在面對氣候變遷的影響下，降低淨零轉型所帶來的衝擊與影響。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，淨零公正轉型是經濟、社會與環境均衡發展的重要戰略，我們不僅著重淨零轉型，轉型過程中如何兼顧社會公平正義亦相當重要，此次活動匯聚了政府、學校以及產業各界，來攜手合作達到淨零公正轉型中不遺落任何人的精神，且政府施政策略擬定方向將全力支持與兼顧雲林在地企業及農漁畜產業的永續發展。

雲林科技工業區廠商協進會榮譽理事長李美惠指出，企業界在推動淨零轉型中肩負重大責任，除了企業自主減碳，也要攜手在地農漁畜產業共同克服轉型挑戰，為在地經濟注入綠色動能。他強調，企業願意配合政府政策，共同投入資源，攜手邁向永續發展。

▲今日倡議活動中，產官學各界夥伴簽署意向書，副縣長謝淑亞擔任見證人。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣計畫處處長李明岳補充說明，透過產官學合作，縣府將為企業提供更多的技術輔導和管理支援，幫助在地企業在淨零轉型中穩步提升，我們也希望持續藉由與雲科大協力，提供更完善的輔導量能與資源投入，共同成為雲林在淨零轉型中的堅強後盾。縣府將協助產業升級，以有效落實減碳目標，同時創造更具競爭力的市場環境。



計畫處表示，推動淨零公正轉型不僅是單純政策上的減碳宣傳，更是一場全方位的社會關懷行動，期望透過公正轉型系列活動，提升在地產業對政府關鍵策略與淨零轉型的認知與參與，實踐不遺落任何人的公正轉型。

▲雲縣府攜手產學界推動淨零公正轉型 促進經濟、社會與環境均衡永續發展。（圖／記者王悉宇翻攝）