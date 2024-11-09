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女童被秋田犬狂咬全身流血險死！狂做惡夢上課會跳舞　母怒提告

記者王悉宇、郭玗潔／雲林報導

雲林一名7歲女童跑到隔壁鄰居家找朋友，在庭院遭鄰居飼養的秋田犬掙脫綁繩後狂咬，咬到全身是血，臉、頭皮都有多處撕裂傷，緊急送醫治療。案發後女童每週需要看心理醫生，晚上睡覺時還會磨牙、作惡夢，上課分心，甚至上到一半會突然跳起舞來，讓女童家屬相當心疼，控訴鄰居不聞不問，還說「是你家的小孩要跑來給我家的狗咬的」，憤而向動保處通報，並對鄰居提告。

《ETtoday新聞雲》試圖取得隔壁鄰居說法，但未獲回應。

▲雲林一名7歲女童跑到隔壁鄰居家找朋友，遭鄰居飼養的秋田犬咬成重傷。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林一名7歲女童跑到隔壁鄰居家找朋友，遭鄰居飼養的秋田犬咬到全身是血。（圖／記者王悉宇翻攝）

據了解，女童就讀國小二年級，原本個性開朗活潑，不料今年8月26日下午時，她趁阿公去去田裡剪樹，自己跑去隔壁鄰居家裡找兒時玩伴，在庭院遭鄰居飼養的秋田犬咬傷，造成女童頭部、鼻子、背部多處撕裂傷。當時阿公聽到鄰居大聲叫喊，以為隔壁鄰居在吵架，走近一看才驚覺孫女被狗咬到全身都是血，緊急送醫並為傷口進行清創縫合手術。

▲雲林一名7歲女童跑到隔壁鄰居家找朋友，遭鄰居飼養的秋田犬咬成重傷。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲女童頭皮、臉多處撕裂傷。（圖／記者王悉宇翻攝）

事後女童媽媽控訴，鄰居雖在急診時到場並表示會全額賠償，但後續卻不聞不問，感受不到任何歉意。女童一開始連飯都沒辦法吃，睡覺會恐慌，甚至出現磨牙、掉髮，上課注意力不集中，上課到一半會起來跳舞，還出現幻聽的情況，以為學校鐘聲響起，醫生評估可能需要10年的心理治療，然而對方都未主動來了解女童的傷勢和後續治療。

女童家屬說，狗會咬人可能有生病的跡象，希望鄰居多加注意，但鄰居卻回應「是你家的小孩要跑來給我家的狗咬的」，還說這隻狗從來沒咬過他們家的小孩、養了3年也有感情等語，讓他們很傻眼，只能走法律程序，另外到動保局檢舉後，等了4天都沒收到結果，主動查訊後才發現已經結案，承辦人員表示「沒辦法開罰耶，只能規勸」，讓他們相當無奈。

對此，動植物防疫所表示，接到通報後有到飼主家稽查並了解，但因女童是在飼主家中被咬傷，當時也有用繩子繫綁，依據動保法規定，很難依飼主未妥善管理等相關規定做裁處，只能提醒飼主不要讓狗在公共區域自行出沒，並呼籲各位飼主帶狗散步務必牽繩，以免愛犬在公共區域傷害或驚嚇其他民眾，遭動保法罰款3千到1萬5千元。

▲雲林一名7歲女童跑到隔壁鄰居家找朋友，遭鄰居飼養的秋田犬咬成重傷。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲▼女童母親不滿對方的態度，雙方在line商談後不歡而散。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲女童母親不滿對方的態度，雙方在line商談後不歡而散。（圖／記者王悉宇翻攝）

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