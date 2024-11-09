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參訪巴塞隆納全球智慧城市世界大會　張麗善：接軌世界數位潮流

▲張麗善縣長率雲林縣府團隊參訪巴塞隆納全球智慧城市世界大會，了解全球智慧城市發展的最新趨勢。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲張麗善縣長率雲林縣府團隊參訪巴塞隆納全球智慧城市世界大會，了解全球智慧城市發展的最新趨勢。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣長張麗善率縣府團隊參訪於西班牙巴塞隆納舉辦的全球智慧城市世界大會(Smart City Expo World Congress, SCEWC)，共同分享和展示智慧城市的創新解決方案，推動全球城市數位轉型。張麗善期望能將各地的創新技術和成功經驗帶回雲林，繼續整合縣府各部門的力量，推動雲林智慧城市建設。

全球智慧城市世界大會(Smart City Expo World Congress, SCEWC)，來自世界各地的城市和企業展示了涵蓋智慧交通、綠色能源、公共安全和社會服務等多領域的智慧城市解決方案。例如，以色列展示了多家科技創新力強的新創公司及其解決方案，加泰隆尼亞介紹了其在智慧交通和城市規劃方面的成果，馬德里則展示了領先的智慧科技和可持續發展策略。此外，Dell和Nvidia等知名企業也展示了其智慧城市的頂尖技術和解決方案。

▲張麗善縣長率雲林縣府團隊參訪巴塞隆納全球智慧城市世界大會，了解全球智慧城市發展的最新趨勢。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣長張麗善表示，全球智慧城市世界大會不僅是一個科技創新的展示平台，也是城市間經驗交流的重要舞台。看到世界各國智慧科技的展現，讓團隊大開眼界、開拓視野，尤其智慧城市儀表板，各領域數據統計整合於平臺展現，藉由數據分析、即時判讀，無論是社福、社區或在交通、水利等各方面管理，都能透過智慧科技更省時省力。

 張麗善強調，雲林縣將學習世界各地城市的成功經驗，並依據縣內需求將數位轉型應用於地方治理和產業升級，將雲林打造成為融合數位智慧和綠色永續的智慧城市。期待透過持續的國際交流和參訪，雲林能在智慧城市的路上不斷前行，為下一代打造更美好、更宜居的「新雲林」。
 
計畫處長李明岳表示，雲林縣政府這次來到巴塞隆納智慧城市展，看到非常多國家最新智慧城市的運用，也看到雲林很多不足的地方。雲林縣雖然在智慧城市1.0拿到Top7成就，但各局處數位資料如何整合，將會是雲林未來發展的重要方向。李明岳強調，未來將持續整合各局處力量，一起讓雲林向AI智慧城市2.0邁進。

▲張麗善縣長率雲林縣府團隊參訪巴塞隆納全球智慧城市世界大會，了解全球智慧城市發展的最新趨勢。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲張麗善縣長盼將各地的創新技術和成功經驗帶回雲林，推動雲林智慧城市建設。（圖／記者王悉宇翻攝）

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