北市高中生搭捷運遭襲　蔣萬安下午低調探視曝他「暖心舉動」

▲台北市長蔣萬安出席韓台友誼籃球賽。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北一名42歲王姓女子8日深夜10時許，在台北捷運新埔站車廂內持美工刀攻擊旅客，造成1名學生受傷，引發現場民眾恐慌，但隨即遭熱心民眾制伏。台北市長蔣萬安表示，下午已探視過受傷同學及其家人，稱讚同學機警勇敢，意外發生後緊抓嫌犯的手，避免傷害擴大；學生特別提到他的同學若有需要心理諮商跟輔導，讓蔣萬安印象深刻，並允諾全力協助。

台北市長蔣萬安下午出席韓台友誼籃球賽，同框味全龍啦啦隊李多慧。針對北捷發放慰問補償的標準，蔣說，捷運公司做了清楚說明，根據不同程度給予後續的慰問獎勵。

蔣萬安提到，今天下午已探視過受傷同學跟家人，特別感謝同學第一時間處變不驚、沈著冷靜，緊抓嫌犯的手，除了把在學校國防課學到的防身技能派上用場，同時也避免其他乘客再次受到傷害。

「對於這位同學機警、勇敢的表現，表達最高感謝跟敬意。」蔣萬安也指示教育局跟校方給予該同學全力支持，不管是生活還是學校課業、同時還有包括心理上的輔導協助等，另外法律層面如果後續有相關諮詢，也請法務局給予同學及家屬協助。

蔣萬安也分享，同學也非常貼心，特別提到他的同學以及學校同學如果有需要相關心理諮商跟輔導，「我說沒有問題，教育局及學校、捷運公司會全力協助。對於同學這樣的機警、勇敢還有貼心，印象深刻」。