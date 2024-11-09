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頭破腸流人間煉獄！巴基斯坦火車站大爆炸70死傷　爆炸噴血景象曝

▲▼巴基斯坦西南部的俾路支省奎達車站9日下午發生大爆炸，造成多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦西南部的俾路支省奎達車站9日下午發生大爆炸，造成多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴基斯坦西南部的一座火車站今（9）日下午發生大爆炸，該座火車站位於俾路支省的首府奎達，爆炸時的威力相當猛烈，而乘客正在等候列車，影像中可以見到橘黃色的火光覆蓋畫面，將月台屋頂鋼鐵結構炸毀，行李散落一地，至少造成24人慘死、46人輕重傷，當地曾多次襲擊中國人的武裝組織坦承犯案。

根據《新印度快報》、《美聯社》、《路透社》等多個外媒報導，巴基斯坦西南部的俾路支省奎達車站（Quetta Railway Station），於當地時間9日下午發生由炸彈引起的自殺式爆炸攻擊，當時月台有100多名乘客等候開往白沙瓦邊疆區、以及拉瓦爾品第（靠近首都伊斯蘭馬巴德）的列車駛來，豈料卻突然發生疑似炸彈引起的爆炸。

▼巴基斯坦西南部奎達車站9日下午炸彈自殺式攻擊爆炸，乘客身受重傷、緊急送醫，血跡已經灰階處理。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴基斯坦西南部奎達車站9日下午炸彈自殺式攻擊爆炸，乘客身受重傷、緊急送醫，血跡已經灰階處理。（圖／達志影像／美聯社）▲▼巴基斯坦西南部奎達車站9日下午炸彈自殺式攻擊爆炸，乘客身受重傷、緊急送醫，血跡已經灰階處理。（圖／達志影像／美聯社）▲▼巴基斯坦西南部奎達車站9日下午炸彈自殺式攻擊爆炸，乘客身受重傷、緊急送醫，血跡已經灰階處理。（圖／達志影像／美聯社）

此次爆炸炸毀了月台的鋼鐵結構屋頂，甚至整座城市都能聽到爆炸聲，茶攤被毀、行李散落一地，死亡人數直線攀升。從當地網友透過社群媒體X發布的影像可以看到，現場宛如「人間煉獄」，月台上躺滿斷肢殘臂的屍體，地板上灑滿鮮血，不僅有乘客倒臥在地動也不動，甚至還有人被炸到頭顱開花、肚破腸流，宛若家禽屠宰場。

俾路支省發言人林德（Shahid Rind）研判，此次爆炸事件起因為自殺式襲擊。當地高級警官穆罕默德（Mohammad Baloch）則表示，事發當下有100多名乘客正在月台等候列車。

針對此次爆炸事件，長期在當地以分離主義訴求獨立的武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）於稍早發表聲明，承認犯下此次爆炸式攻擊。

據悉，俾路支省雖然擁有豐富的石油與礦產資源，卻也是巴基斯坦面積最大、人口最少的省分，是俾路支少數民族的生活中心，當地人控訴中央政府歧視、剝削，因此「俾路支解放軍」呼籲能夠從伊斯蘭馬巴德政府獨立出來，同時針對在當地進行「一帶一路」倡議的中國籍公民發動襲擊，在當地叛亂達數十年。

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）發表聲明譴責，稱策劃此次恐怖襲擊的人將為此付出「慘痛代價」，並表示安全部隊決心消除「恐怖主義」的威脅，不滿恐怖分子將攻擊目標瞄準平民、勞工、兒童、婦女。

►快訊／巴基斯坦火車站大爆炸！至少12人慘死、20人輕重傷

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