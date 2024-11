頭破腸流人間煉獄！巴基斯坦火車站大爆炸70死傷　爆炸噴血景象曝

▲巴基斯坦西南部的俾路支省奎達車站9日下午發生大爆炸,造成多人死傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

巴基斯坦西南部的一座火車站今(9)日下午發生大爆炸,該座火車站位於俾路支省的首府奎達,爆炸時的威力相當猛烈,而乘客正在等候列車,影像中可以見到橘黃色的火光覆蓋畫面,將月台屋頂鋼鐵結構炸毀,行李散落一地,至少造成24人慘死、46人輕重傷,當地曾多次襲擊中國人的武裝組織坦承犯案。

根據《新印度快報》、《美聯社》、《路透社》等多個外媒報導,巴基斯坦西南部的俾路支省奎達車站(Quetta Railway Station),於當地時間9日下午發生由炸彈引起的自殺式爆炸攻擊,當時月台有100多名乘客等候開往白沙瓦邊疆區、以及拉瓦爾品第(靠近首都伊斯蘭馬巴德)的列車駛來,豈料卻突然發生疑似炸彈引起的爆炸。

▼巴基斯坦西南部奎達車站9日下午炸彈自殺式攻擊爆炸,乘客身受重傷、緊急送醫,血跡已經灰階處理。(圖/達志影像/美聯社)

此次爆炸炸毀了月台的鋼鐵結構屋頂,甚至整座城市都能聽到爆炸聲,茶攤被毀、行李散落一地,死亡人數直線攀升。從當地網友透過社群媒體X發布的影像可以看到,現場宛如「人間煉獄」,月台上躺滿斷肢殘臂的屍體,地板上灑滿鮮血,不僅有乘客倒臥在地動也不動,甚至還有人被炸到頭顱開花、肚破腸流,宛若家禽屠宰場。

俾路支省發言人林德(Shahid Rind)研判,此次爆炸事件起因為自殺式襲擊。當地高級警官穆罕默德(Mohammad Baloch)則表示,事發當下有100多名乘客正在月台等候列車。

針對此次爆炸事件,長期在當地以分離主義訴求獨立的武裝組織「俾路支解放軍」(BLA)於稍早發表聲明,承認犯下此次爆炸式攻擊。

