北漂女碩士工作不順「捷運持刀砍人」！白天被辭退晚上動手行兇

▲王女搭乘捷運時，持刀砍殺身邊的17歲高中生。（圖／記者陸運陞攝）



記者柯振中／綜合報導

捷運板南線8日深夜傳出持刀傷人事件，42歲王姓女子持美工刀攻擊17歲高中生，導致高中生臉部受傷、血流如注。事後根據調查，王女擁有碩士學歷，畢業以後北漂工作，不過疑似因為情緒不穩，導致工作不順遂、理貨員的工作剛被辭退，沒想到就在捷運持刀傷人。目前王女被依照殺人未遂罪送辦，全案仍在調查當中。

王女8日深夜搭乘捷運板南線，在捷運準備抵達新埔站前，突然持美工刀攻擊身旁的17歲高中生，導致高中生臉部受傷、血流如注，車廂內部也陷入一片混亂，不少民眾尖叫、逃竄。所幸台北市警局防治科警務正薛先得見狀，立即上前奪刀壓制，隨後不少民眾衝去幫忙，才沒有導致傷亡進一步擴大。

王女受到壓制後，立即被到站的員警帶回調查。經過了解，王女擁有碩士學歷，畢業以後北漂工作，曾在電子廠、生技公司等處任職，不過職涯並不順遂，換過許多工作，理貨員工作近期剛遭辭退，8日是工作的最後一天。

▲王女搭乘捷運時，持刀砍殺身邊的17歲高中生。（圖／記者陸運陞攝）



王女搭乘捷運時，17歲少年就站在旁邊，2人期間曾對到眼，王女認為遭到嘲笑，於是動手行兇。

王女事後被帶回派出所訊問，坦承持刀傷人。警方製作完筆錄以後，9日下午2點依照殺人未遂罪，將人移送新北地檢署偵辦，全案仍在釐清當中。