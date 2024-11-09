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「川普不會將台灣拱手給中國」　吳志中：台美是維護區域和平的夥伴

▲▼外交部政務次長吳志中接受加拿大第一大報《環球郵報》（The Globe and Mail）專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部政務次長吳志中（右）接受加拿大第一大報《環球郵報》（The Globe and Mail）專訪。（圖／外交部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部政務次長吳志中昨（8日）接受加拿大第一大報《環球郵報》（The Globe and Mail）專訪提及，如果沒有台灣，川普的「讓美國再次偉大」政策恐將受到影響，因為台灣居美國尖端半導體晶片供應鏈的重要一環，如果中國將台灣據為己有，不可或缺的尖端晶片供應恐將被切斷，所以，「我們相信美國總統當選人川普不會將民主台灣拱手讓給中國」。

吳志中接受《環球郵報》專訪時提到，如果沒有台灣，川普的「讓美國再次偉大」政策恐將受到影響，因為台灣生產全球60%以上的半導體晶片及90%以上的先進晶片，這些晶片為現代電子產品提供動力，是從智慧型手機到汽車、醫療設備等現代技術的核心。

吳志中指出，若僅看用於人工智慧（AI）的半導體晶片，台灣更是負責全球100%的供應，特別是台積電公司，在生產尖端半導體晶片方面處於世界領先地位，此外，台灣海峽是國際航運樞紐，也承載全球一半的貨輪運輸。

因此，吳志中強調，「我們相信美國總統當選人川普不會將民主台灣拱手讓給中國」，因為台灣居美國尖端半導體晶片供應鏈的重要一環，如果中國將台灣據為己有，不可或缺的尖端晶片供應恐將被切斷。

接著吳志中也點出，相信川普領導下的美國政府在台海一旦生事時，會採取適當行動以保護美國在印太地區的國家利益。「美國是台灣最重要的安全夥伴，台灣將持續加強自我防衛，並與美國、日本等理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定」。

至於，針對外界就中國武力犯台的各種臆測，吳次長則回應，我國採取「Not Today」策略，希望以強化自我防衛及負責任的方式，讓中國國家主席習近平每日醒來時思考，都會覺得「今天不是入侵台灣的日子」。

在台加關係方面，吳志中對加拿大眾議院於日前無異議通過挺台動議案表示感謝，並希望加國持續支持民主台灣。該挺台動議指出，聯合國大會第2758號決議並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣在聯合國體系的參與問題，因此加國眾院將繼續支持台灣有意義參與國際組織。

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