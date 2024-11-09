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川普干預2020選舉案喊卡　法官撤銷審理期限

▲▼ 投票日前夕，川普在賓州匹茲堡造勢。（圖／路透）

▲美國當選總統川普。（圖／路透）

中央社華盛頓8日綜合外電報導

美國聯邦法官楚坎（Tanya Chutkan）今天批准特別檢察官史密斯（Jack Smith）提出的聲請，暫停審理川普密謀推翻2020年總統大選結果的案件。

法新社報導，史密斯在向承審此案的聯邦地區法院法官楚坎提交的文件中指出，川普本週贏得總統大選，並將於2025年1月20日就職。

史密斯建請楚坎撤銷所有審理此案相關期限，「以便讓政府有時間評估此一前所未有的情況，據以決定適當方向以符合司法部政策」。

楚坎同意史密斯的聲請，但沒有發表評論。

司法部長期以來的政策是不起訴現任總統。

史密斯表示，他將在12月2日之前向法院提交一份現狀報告。

川普被控密謀欺騙美國人民、阻礙認證拜登2020年當選總統的官方程序。美國國會2021年1月6日舉行聯席會議認證拜登勝選時，發生川普支持者闖入國會大廈攻擊事件。

川普也遭指控謊稱自己贏得2020年總統大選，從而剝奪美國選民的選舉權。

另外，史密斯指控川普在離開白宮後處理機密文件不當，但此案被川普任命的佛羅里達州聯邦法官以史密斯的任命不合法為由駁回。史密斯曾提出抗告，不過預計現在將會放棄。

川普還面臨紐約與喬治亞兩個州的案件。

川普今年5月在紐約被判犯下34項偽造商業紀錄罪，藉此掩蓋2016年大選前夕向色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費，避免女方揭露往事，指稱川普2006年與她發生婚外情。

川普原定於7月被判刑，但川普的律師要求根據最高法院對於豁免權的裁定來撤銷川普的定罪。法官莫城（Juan Merchan）將於11月12日就此事作出裁決，如仍有必要繼續此案，預定將於11月26日宣判刑度。

川普是美國史上首位遭到刑事定罪的前總統，每項罪名面臨最高4年有期徒刑。然而川普是初犯，外界認為他很可能只會受到罰款與緩刑，不過這些揣測都是在川普贏得總統大選之前。

在喬治亞州，川普因試圖推翻喬治亞州2020年選舉結果而面臨敲詐勒索的指控，但根據不起訴現任總統的政策，此案將很可能在川普任職期間遭凍結。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）

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