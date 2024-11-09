　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美4州民眾否決「大麻、迷幻藥」公投　華郵：憂用藥政策左傾

▲美國選民前往投票所投票。（圖／路透）

▲美國選民前往投票所投票。（圖／路透）

文／中央社

美國4個州的選民在這次大選否決開放大麻和迷幻藥物公投提案。儘管美國總統當選人川普支持居住地佛州合法化娛樂用大麻，選民仍投票否決修正案。華郵今天分析指出，投票結果顯示選民擔憂用藥政策過於左傾。

這次美國大選，選民向右傾現象反映在許多公投提案，大麻政策是其中之一。

在佛羅里達州，選民否決了針對21歲以上民眾開放娛樂用大麻的修正案。

華盛頓郵報（Washington Post）指出，兩黨支持大麻人士原本希望佛州成為合法化大麻的最大紅州，終結數十年來對未成年人持有大麻的起訴，大麻業者也將該州視為一大潛在市場。美國總統當選人川普（Donald Trump）支持該修正案。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）則大力抨擊說這會讓佛州變成加州和科羅拉多州。

在北達科他州，選民否決了第5號措施，反對讓21歲以上的人基於娛樂用目的，生產、加工、銷售大麻；在南達科他州，讓21歲以上居民使用和擁有娛樂用大麻遭到否決。

麻薩諸塞州這次將植物性迷幻藥物，如神奇蘑菇（magic mushrooms）合法化列入公投提案，限於在有牌照的治療中心、給21歲以上的成年人使用，亦遭到選民否決。

▲▼美國提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國4個州的選民在這次大選否決開放大麻和迷幻藥物公投提案。（圖／達志影像／美聯社）

史丹佛大學精神醫學教授韓福瑞斯（Keith Humphreys）指出，「無論公平與否，舊金山和俄勒岡州已成為失敗毒品政策的典型代表，讓民眾對開放用藥政策感到不安。」

加州選民這次則是以壓倒性票數通過第36號提案，加重對吸毒慣犯的可能懲罰，特別是那些持有芬太尼、海洛因、冰毒等毒品的罪犯。

喬治城大學法律中心公共政策主任拉貝爾（Regina LaBelle）表示，加州選民對露天吸毒所造成的社會混亂釋出一個訊息，「選民希望強化執法和秩序」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／三上悠亞來了！　開場舞太火辣
快訊／三颱共舞！萬宜颱風也生成了
陳佩琪自爆「偵查部分內容」　律師示警：柯文哲起訴後恐繼續羈押
快訊／「桔梗」颱風生成了！路徑出爐
吃不起的高麗菜！市場「1顆賣200元」　產地1顆僅22元
「世界第一美」Nana裸上身　公開除刺青：痛也要忍住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美4州民眾否決「大麻、迷幻藥」公投　華郵：憂用藥政策左傾

聯合國氣候峰會「COP29」11／11即將登場　5大重點一次看

客機船隻受影響！北韓發動GPS干擾攻擊　南韓警告

川普回鍋白宮　美媒列「報復清單」：拜登排第一

印尼火山今再大規模噴發！日氣象廳擔憂「海嘯來襲」　調查結果出爐

一家三口慘死！車體嚴重變形　日肇事駕駛認了：有喝酒

裴洛西看民主黨敗選：拜登提早退選　局面可能不同

帶女孩參觀伸狼爪！英74歲戀童男逃泰國數十年　引渡判刑3年3月

想效法安倍打高爾夫？南韓尹錫悅急派大使去川普家　盼減少保護費

快訊／巴基斯坦火車站大爆炸！至少12人慘死、20人輕重傷

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

【泰格與雪兒】女校的男老師

統神賽前目標提升體能　兒虧：打完拳進墳墓XD

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

美4州民眾否決「大麻、迷幻藥」公投　華郵：憂用藥政策左傾

聯合國氣候峰會「COP29」11／11即將登場　5大重點一次看

客機船隻受影響！北韓發動GPS干擾攻擊　南韓警告

川普回鍋白宮　美媒列「報復清單」：拜登排第一

印尼火山今再大規模噴發！日氣象廳擔憂「海嘯來襲」　調查結果出爐

一家三口慘死！車體嚴重變形　日肇事駕駛認了：有喝酒

裴洛西看民主黨敗選：拜登提早退選　局面可能不同

帶女孩參觀伸狼爪！英74歲戀童男逃泰國數十年　引渡判刑3年3月

想效法安倍打高爾夫？南韓尹錫悅急派大使去川普家　盼減少保護費

快訊／巴基斯坦火車站大爆炸！至少12人慘死、20人輕重傷

汰舊換新！雙11買家電最高回饋45%　盤點網購必買夯品

捷運又傳砍人事件　北捷推五措施護乘客：全線117站配置1保全

驚險片！女身體不適開車返家　猛撞路邊小貨車...險波及保時捷

曾莞婷拍片掛彩！化妝師「朝脖子一刀剪下去」失誤內幕曝 當場濺血

「城堡行動」炸氫彈　船長遭輻射汙染...92歲過世

毒販賣喪屍煙彈被逮　還用麵粉冒充毒煙賣...1條喊價2.8萬

告五人曝有新成員「竟是大咖雙金影后」　1件事卻讓她失望了

陳妍希爆「倒數3個月官宣離婚陳曉」！獨自逛街被拍 無名指細節洩現況

美4州民眾否決「大麻、迷幻藥」公投　華郵：憂用藥政策左傾

快訊／三上悠亞大露美背、小蠻腰　「一日限定」為夢想家俏麗應援

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

川普當選　俄官媒狂播「梅蘭妮雅裸照」！

美警破獲21名「華裔賣淫女」　長相嚇壞網友

4000人斬富豪猝死　AV嫩妻：被交代買興奮劑

小學生空手道賽「踹後腦勺」風波　真相大逆轉

男子飛行中要開機艙門　遭空服員壓制

錢包翻出舊彩券　女中3千多萬元嚇哭

即／巴基斯坦火車站大爆炸！12死20傷

川普回鍋！移民搜尋暴增2000%　3國首選

信徒大排長龍搶喝「聖水」　廟方：只是冷氣水

特斯拉飆8.19％　美股3大指數創新高

川普威脅徵60%關稅　韓浦項鋼鐵急售中國廠

川普新任期大法官人選　台裔何俊宇呼聲高

日本「無碼AV網站」FC2創辦人被逮！

一家三口慘死　肇事駕駛認：有喝酒

更多熱門

相關新聞

川普回鍋白宮　美媒列「報復清單」

川普回鍋白宮　美媒列「報復清單」

美國當選總統川普過去多次透過公開談話、社群媒體貼文放話，宣稱要對政治對手、批評人士等展開報復，手段包括起訴、監禁、驅逐出境甚至是處決。Politico新聞網站6日列出一份長長的清單，其中擺在第一位的對象，就是現任總統拜登。

裴洛西：拜登提早退選　局面可能不同

裴洛西：拜登提早退選　局面可能不同

盼減少保護費？南韓尹錫悅急派大使去川普家

盼減少保護費？南韓尹錫悅急派大使去川普家

民主黨慘敗　紐時作家批自命不凡

民主黨慘敗　紐時作家批自命不凡

西雅圖2天「6起隨機砍人」！10人受傷

西雅圖2天「6起隨機砍人」！10人受傷

關鍵字：

大選美國大麻迷幻藥物北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

理貨員捷運傷人！離職心情差幻聽有人說壞話

葛斯齊再嗆王定宇　專業網友揪出P圖2疑點

川普當選　俄官媒狂播「梅蘭妮雅裸照」！

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

國道內線120被閃　掀兩派大戰

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面