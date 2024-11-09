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鈺洲啟航貨輪擱淺逾藏危機　航港局擬11／15起抽油、索取賠償

▲▼鈺洲啟航輪擱淺野柳岸際。（圖／航港局提供）

▲鈺洲啟航輪擱淺野柳岸際，展開殘油抽除的前置作業。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

大陸籍貨輪「鈺洲啟航」已在野柳岬海岸，擱淺超過一周，威脅海洋生態，國家運輸安全調查委員會近日立案調查，航港局也派員前往執行殘油抽除的前置作業。航港局規劃，11月15日展開抽油作業，並向船舶所有人及其保險公司索取賠償。

10月29日晚間9時許，鈺洲啟航在基隆野柳岬遭遇惡劣風浪，船舶觸及礁岩、傾斜進水，造成船體嚴重損害，無法安全航行，船長宣布棄船，運安會認定為重大水路事故，成立專案調查小組，正蒐集相關事證。

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為盡快完成殘油抽除，航港局協調具備動態定位系統工程船「東方建設者（Orient Constructor）」已抵達基隆港，今日執行殘油抽除前置作業，明天展開實際餘油抽除作業，如海象允許，預計約5日內可將247噸重油抽除。

航港局指出，鈺洲啟航輪殘油達290噸（43噸輕油），會同海保署及新北市政府調度防污資材，先行於野柳、東澳、龜吼漁港及核二廠等地布署攔油索與吸油棉索，成立前進指揮所並派專人密切掌握該輪船況及周邊環境情況。

航港局也要求P&I保險公司依照海保署油污染擴散模擬範圍，規劃新北市金山至瑞芳的海岸線巡查範圍，為避免殘油外洩造成抽取海水的水產養殖及餐廳等業者蒙受損失，亦要求P&I保險公司密切聯繫新北市與基隆市政府建立通報窗口，若有污染情形立即通報應處。

航港局表示，今日出海進行抽油前置作業，並再協調同樣具備動態定位功能的「CRYSTAL」號工作船著手動員機具、設備及人員等作業，下周二日抵達現場進行前置作業，以順利銜接11月15日後的抽油作業，要求業者在最短時間內完成所有殘油抽除，及早化解油污染危機。

為維護野柳珍貴的地質生態與環境，航港局表示，除優先進行抽油、船體及貨物移除作業外，同時亦已啟動海難事故原因調查、向船舶所有人及其保險公司索取賠償等準備工作。

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