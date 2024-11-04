陸籍貨輪擱淺挨批應變不足　航港局：明年打造首艘救援船

▲陸籍貨輪「鈺洲啟航輪」日前擱淺在新北市野柳岬，立委批評航港局應變不足。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

陸籍貨輪「鈺洲啟航」日前擱淺新北市野柳岬，船上存有290噸油品，外界憂心油品若外洩恐造成海洋生態浩劫，立委質疑航港局應變不足，且台灣沒有救援船，對船的處置無能為力，航港局對此表示，行政院已核定，明年將打造首艘大型救援船。

立法院交通委員會今安排交通部長陳世凱專題報告，國民黨立委林沛祥提及鈺洲啟航貨輪擱淺一事，批評航港局「螺絲鬆了」，原本可以提前12小時要求貨輪離港，避免貨輪擱淺、殘油外洩導致台灣環境受到汙染。

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林沛祥認為，現有船舶保險制度需修正，我國船舶保險制度沒有跟上國際標準，船東P&I(防護及補償保險)保險應全額理賠，且船東支付額應比保險公司少，否則發生事件後，船東跑了，保險公司也雙手一攤不願負責，船體險P&I只有保第三方，船隻擱淺沒錢付，就只能放置在原地，成為另類觀光景點，這很可笑。

▲「鈺洲啟航」貨輪擱淺在新北市野柳岬，國民黨立委林沛祥（左）批評航港局應變不足，交通部長陳世凱說，今天已進行抽油。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

他說，保險公司須嚴格審查，目前仍有少部分不良保險公司販售證明，因此保險公司需國際保險認證，如QBE(國際財產傷亡保險公司)，PSC應每一季要檢查一次，若外國船隻有缺失須立即改善，否則應拒絕入港。

民進黨立委蔡其昌表示，國際處理船舶擱淺，是等環境穩定後先進行抽油作業，再處理船體及貨物。國際有救援船，但台灣1艘都沒有，海巡只是載送人員，對船的處置無能為力，如果漏油的話，只能等漏完了再索賠。

對此航港局長葉協隆回覆，今年行政院已核定，明年推動大型救援船，會對外招商由專業廠商負責，打造台灣首艘大型救援船。

陳世凱會後受訪表示，根據防颱程序，所有船隻需離岸12海浬以上，航港局也有落實並通知船隻離岸，並無應變能力不足。「鈺洲啟航」28日申請離港時，船隻失去動力，當時颱風尚未侵台，就緊急啟動拖船機制，但海象不佳，當下沒有成功拖運船隻。

陳世凱說，今天海象較好，已進行抽油，相關人員已上「鈺洲啟航」作業，先把通風口堵住，避免漏油，優先處理抽油部分，後續再進行船體及貨物處理。