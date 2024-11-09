普丁指台灣仿效烏克蘭製造衝突　外交部：顛倒是非、邏輯錯亂

▲外交部。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

俄國總統普丁日前在「Valdai國際討論俱樂部」會議上指控台灣以「烏克蘭方式」製造衝突，對此，外交部今（9日）表示，完全是顛倒是非、邏輯錯亂，並點出，對烏克蘭發動侵略戰爭的俄羅斯，與長年透過武力威脅台灣的中國，才是對世界和平及穩定造成嚴重的威脅。

外交部提到，俄國總統普丁日前於「Valdai國際討論俱樂部」會議上，暗示「台灣以『烏克蘭方式』製造衝突，企圖藉此吸引外部支持」，並矮化台灣為中國的一部分事。關於俄國總統普丁的指控，外交部表示完全是顛倒是非、邏輯錯亂，並對此提出嚴正譴責。

外交部藉此重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣，「台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。」

外交部指出，俄羅斯普丁政權對烏克蘭發動侵略戰爭，導致烏國生靈塗炭，烏克蘭則為其生存及主權而戰，國際間民主同盟國家對俄國進行制裁及同聲譴責，是捍衛普世價值的體現。

此外，外交部說明，台灣也長年來面臨中國武力威脅，然而，我國堅定捍衛台灣生存及主權的努力，也是守護印太地區民主自由價值的戰略最前線。最後，外交部抨擊，中俄合流持續破壞以規則為基礎的國際秩序，才是世界和平及穩定最嚴重的威脅。