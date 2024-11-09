連2個熱帶低壓接力！「桔梗」、「萬宜」颱風最快明生成　路徑出爐

▲目前太平洋地區有1個颱風以及2個熱帶性低氣壓。（圖／氣象署）

記者李姿慧／台北報導

秋颱爆發，中央氣象署預報員張竣堯表示，西北太平洋熱帶擾動活耀，熱帶性低氣壓TD27和TD28今陸續生成，最快明天或下周一可能生成今年第23號「桔梗」颱風、第24號「萬宜」颱風，後續還有熱帶擾動發展跡象，以近幾年來說，今年11月颱風偏多。

張竣堯表示，銀杏颱風向南移動並遠離台灣，對台灣天氣已經沒有影響；今天凌晨2點熱帶性低氣壓TD27生成，位於菲律賓東方海面，朝西北西移動將通過呂宋島，離台灣不會太近，但後續路徑仍有變數，不排時近一點有間接影響到台灣可能；另熱帶性低氣壓TD28今上午8點生成，位於關島東方海面，未來將向西移動，位置距離台灣遙遠，強度維持不會太持久。

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張竣堯表示，熱帶性低氣壓TD27和TD28預計明天或下周一可能陸續生成颱風，將依照生成時間分別為今年第23號「桔梗」颱風、第24號「萬宜」颱風，後續偏南邊不排除有另一個熱帶擾動發展，並向西移動。

針對11月秋颱接力冒出，張竣堯表示，根據統計，11月平均有2到3個颱風生成，以近幾年來說，今年11月颱風偏多。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於一周降雨趨勢，張竣堯說明，今天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、桃園以北、宜蘭有小雨和零星雨，下周一東北季風增強，雨勢和風勢增強，下周二東北部有明顯雨勢，宜蘭、基隆北海岸有較大雨勢，東部則有局部降雨，中南部山區有雨；下周三到下周五東北季風減弱，降雨以迎風面東半部為主。

溫度方面，張竣堯指出，今天東北季風減弱，高溫回升，北部、宜花高溫約26到29度；明天各地高溫約28到30度，將是未來一周較溫暖的一天；下周一東北季風增強，北部、宜花溫度下降，下周一、下周二白天將出現氣溫低點，下周二一整天北部、宜蘭溫度約22到25度，整天濕涼，下周三氣溫回升；另外，中南部高溫可上看30度，低溫約22到24度，早晚溫差大。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）



