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獨／搶「甜學分」成過去！台大生A+占比飆3成　校方祭新制

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大出現學生分數膨脹現象，「A+與A」占比明顯高於國際，校方提出改善計畫。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大學生成績實施等第制造成分數膨脹現象。根據台大統計，實施13年來，「A+與A」占比從46%增加到58%，高於國外大學30%至35%，其中光A+占比就從20%提升到30%。為展現A+價值，台大擬將A+成績範圍訂為「95-100分」，並要求A+人數比例，例如A+占比為10至15%，若有共識將從114學年實施。台大學生會希望校方提出配套並循序漸進推動。

過去學生成績為百分制，台大從99學年開始實施「等第制（GPA）」，包括「A＋、A、B、C、D、F」。根據台大統計資料，99學年開始的前5學年，「A+與A」占比大致維持在46至47%，在106學年占比突破50%，之後逐年明顯攀升，到111學年時，「A+與A」占比增加到58%，其中A+占比為30.67%，比99學年增加超過10個百分比，等於A+是造成分數膨脹的元兇。

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▲▼台大出現學生分數膨脹現象，A+占比從2成增加到3成，校方採煞車，盼降至15%。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲台大出現學生分數膨脹現象，A+占比從2成增加到3成。（圖／記者許敏溶翻攝）

為了讓分數具有鑑別度，以及強調學習內容與凸顯A+價值，台大日前在教務會議上提出建議方案，定義「A+」分數範圍為「100至95分」、A為「94至90分」，並提供過去百分制分數範圍給老師參考，例如過去百分制的A+為「100至90分」、A為「89至85分」，並訂定A+人數比例，例如A+占比為10至15%，但小班級則有例外彈性，將會尋求共識，希望在114學年實施。

台大表示，目前看到國外大學規定，通常「A及A+」比例總和約30%至35%，台大占比達58%相對偏高。而校方調整百分制區間並提出方案，是希望能夠讓台大學生在申請學校和求職時，所提出成績更具鑑別度，讓成績可以反映出學生的學習表現。且從台大的資料也發現，教師不用擔心給學生較低成績會影響到課程評鑑值，所以老師也不用擔心，新的改變會影響到課程評鑑值。

台大學生會長吳安芃表示，校內確實有些老師為了吸引學生修課，給分比較寬鬆，大家都會爭相搶這些「比較甜」的學分，畢竟分數事關未來升學，但學生拿著膨脹的成績去申請國外大學，若成績含金量不足，可能影響台大的名譽與信譽，所以學生會可以理解校方為何要調整成績占比。

吳安芃認為，學生會不反對校方政策，但希望校方有配套措施及採取循序漸進做法，像是A＋占比採逐年下調，而不是一步到位，也可以參考清大T分數作法，學生會近期也會進行簡單民調，將蒐集的學生意見提供給校方參考。

▲▼台大出現學生分數膨脹現象，A+占比從2成增加到3成，校方採煞車，盼降至15%。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲台大出現學生分數膨脹現象，校方採煞車，提出因應方案及對照表。（圖／記者許敏溶翻攝）

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