快訊／台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲　管中閔證實：願老大安息

▲孫正大辭世，享壽70歲。（圖／翻攝YouTube／NTU Focus 焦點．臺灣大學 EDU 頻道）



記者柯振中／綜合報導

台灣汽車大廠「正陽國際」總裁孫正大傳出病逝消息！台大前校長管中閔6日在臉書上發文，悼念「永遠的摯友孫正大」，同時大讚孫正大堅強、開朗、有俠義之風，「願老大安息，在天上繼續開懷大笑。」

管中閔6日在臉書發文致哀，緬懷「永遠的摯友孫正大」，並稱讚孫是堅強、開朗、有俠義之風的人，能夠團結所有朋友，並且給大家帶來歡樂，「願老大安息，在天上繼續開懷大笑。我會永遠記得老大如何帶領大家，共同撐起大學的脊梁。」

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▲孫正大辭世，享壽70歲。（圖／翻攝YouTube／NTU Focus 焦點．臺灣大學 EDU 頻道）



據了解，孫正大出生後不久，父母就在韓國遇難身亡，因此他由養父、養母照顧，怎料3歲時又罹患小兒麻痺，導致終身殘疾，不但遭受陌生人歧視，更是受到親人嘲笑。

不過，孫正大並未因此氣餒，長大後籌得30萬元，前往中東市場經營貿易，期間經歷過綁架、爆炸及動亂等突發事件，所幸他全都一一克服。

挺過了諸多意外後，孫正大克服困難，最終建立了資本額15億元的「正陽國際」，而他也因此被稱為「台灣奇蹟」、「中東王子」。如今孫正大辭世的消息傳出，讓不少親朋好友十分傷感。