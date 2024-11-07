台大今年又退步5名！QS公布「亞洲大學排名」　台灣8校擠進前百強

▲台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／綜合報導

英國一間專門負責教育及升學就業的調查機構「Quacquarelli Symonds」（簡稱QS公司），曾在總部倫敦與紐約、華盛頓、巴黎、新加坡、雪梨、上海等全球各地設立辦公室，此後更與泰晤士高等教育組織合作，共同推出世界大學排名，其中在2025年亞洲大學排名的部分，台灣大學雖名列第26名，但卻比起去年下滑5名。

綜合外媒報導，英國QS公司於當地時間6日公布「2025年亞洲大學排名」，其中台灣一共有8所大學挺進前100名的名單以內，分別是第26名的台灣大學、第39名的清華大學、第41名的成功大學、第42名的陽明交通大學、第66名的台灣科技大學、第79名的台灣師範大學、第83名的中山大學、第91名的台北科技大學。

不過值得台灣擔憂的是，QS公司其實也曾於去年發布2024亞洲大學排名，當時台灣大學名列第21，是過去5年以來首度跌出亞洲前20名之外，然而今年在亞洲大學裡排行為第26名，比起去年更加下滑5名。

QS公司也羅列出評比標準，包括師生比、國際教師比例、就業成果、每位教師的論文引用次數、國際學生比例、永續發展、學術聲譽等。

至於進入亞洲大學排行第101至200名的台灣學校，則有中央大學（第112名）、中興大學（第120名）、台北醫學大學（第122名）、政治大學（第123名）、中正大學（第189名）。

另外，在亞洲地區排名擠進前10的大學，則分別是中國北京大學、香港大學、新加坡國立大學、新加坡南洋理工大學、上海復旦大學、香港中文大學、中國清華大學、中國浙江大學、南韓延世大學、香港城市大學。