頂大「A+成績通膨」含金量降　清大「T分數」反制甜學分爽課

▲清華大學推出「T分數」制度，被教育部選為高教深耕亮點。（圖／清大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大因實施等第制造成學生分數膨脹現象。陽明交大也有類似狀況，A和A+占比從49%提高到60%。清大則在4年前推動「T分數」，學生若修太甜課程，即使拿到高分，T分數反而偏低，清大在成績單上更同時顯示等第制與T分數，不僅導正學生修課心態與學習成效，更被教育部選為高教深耕亮點。

根據台大統計，學生成績實施等第制造成分數膨脹，「A+與A」占比從46%增加到58%，高於國外大學30%至35%，其中光A+占比就從20%提升到30%。類似狀況也出現在陽明交大，甚至比台大還嚴重。

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陽明交大教務長陳永昇坦言，陽明交大也有類似「成績通膨」狀況，過去10年來，學生在「A和A+」成績占比，從49%提高到60%，其中A+占比從25%增加到36%，幾乎都是A+提高導致。會發生這種狀況，主要是成績牽涉到未來升學，A和A+兩者差很大，導致學生積極向老師爭取成績，但也老師認為，學生表現都很好，值得這樣成績。

對於A和A+占比太高，陳永昇認為這樣不太好，趨近於齊頭式的平等，但A+占比多寡要設定多少是見仁見智，陽明交大未來會建議老師，希望A+占比在20%以內。

清大也曾出現「成績通膨」，但在推動「T分數」後，已有效改善學生狀況，且「T分數」措施更被教育部選為高教深耕計畫的亮點。

清大教務長巫勇賢說，清大在4年前就意識到分數通膨現象，所以推動「T分數」，等第制分數可透過公式轉換為T分數，學生若修太甜或含金量太低的課程，即使拿到高分，T分數反而偏低，反之若學生修的課很難，即使分數偏低，但T分數反而會偏高。

巫勇賢表示，現在清大有60%學系採用T分數評分書卷獎，推動T分數後，學生的成績單會同時呈現等第制與T分數，並加註說明T分數在班上排名，因為成績可以展現學生的學習成效，學生的學習心態比較正向，不會因為某門課較硬而不修，或者某門課太甜而導致學生搶修。

對於在乎等第制成績的學生，巫勇賢指出，很多老師都知道成績膨脹現象，所以在看學生推甄資料時，並不是只看等第制成績，老師最在意的是主科表現及專題與研究計畫為主，學生在通識拿到高分不一定有幫助，建議學生不要只追求表面的成績表現。