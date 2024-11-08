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美兒少猥褻犯入台AIT早就示警　葉元之轟：政府蹣跚像恐龍

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

美籍兒少猥褻犯(W君)來台37天，今晚遣返美國。立法委員葉元之批評，全案是因為前幾天經媒體批露，引起社會軒然大波後，政府才動起來，昨晚馬上找到人。但實際上從美國在台協會示警，到學校得知消息、警政署開始找人，已整整過了一個月，葉元之砲轟，「政府只會公文旅行，無比顢頇，像恐龍一樣」，「學童安全誰來顧，實在有夠扯」。

葉元之今（8日）在臉書秀出兩張網路流傳的公文，指出美國在台協會10月2日就發出電子郵件，告知移民署，「W君已於10月2日清晨入台，且未按址居住」；移民署隔了快10天，於10月11日發文給警政署、勞動部、教育部，說「W君可能危害我國利益及善良風俗，請各機關依權責處理（協尋）。」

葉元之續指，隔了兩星期，教育部才於10月24日發文給屏東縣政府，要求「清查轄區學校是否有聘任W君當老師」；再隔一星期，到了11月1日，屏東縣政府才將文轉給轄區各高國中及國小，並要求於11月6日回覆。葉元之質疑，從AIT示警，到學校收到提醒，整整過了一個月！「若W君動作快一點，很有可能就成為外籍老師了！學生安全誰來顧？」

葉元之更批評，警政署10月11日收到通知後，也完全沒有動作，直到媒體批露後，才立刻在一兩天內找到人。所以若媒體沒報導，社會大眾不知，這人就可以不去找？真是太細思極恐。

此外，葉元之也質疑，此事前幾天被媒體披露，移民署馬上出來證實，並完整公布W君長相及資料，讓各大媒體報導。但為何每次國內有狼師犯案，像之前有幼兒園教保員性侵猥褻39位學童，媒體都不敢報導狼師姓名，深怕被衛福部處罰？

葉元之表示，他昨天就此質詢衛福部，保護司科長黃瑞雯答說，兒權法69條有規定，是針對兒少的個資是不能公布，是媒體過於擔心。但實際上卻是，衛福部私下一直恐嚇媒體不要違反兒少法，導致媒體不敢報。在葉元之要求下，黃瑞雯才說，衛福部會找媒體及兒少代表來討論，做一個媒體報導兒少受害事件的樣態彙編，讓媒體在報導上比較周全。
 

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