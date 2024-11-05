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美兒少猥褻犯潛逃台灣正面照曝光　教育部憂「潛進校園」

美國籍男子Levi Forrest Wallace在2001年在俄勒岡州犯下對未成年性猥褻罪，遭判刑後列管。但他已於今年10月2日入境台灣並行蹤不明。（圖／翻攝畫面／AIT提供）

▲美國籍男子Levi Forrest Wallace在2001年在俄勒岡州犯下對未成年性猥褻罪，遭判刑後列管。但他已於今年10月2日入境台灣並行蹤不明。（圖／翻攝畫面／AIT提供）

圖、文／CTWANT

美國籍男子Levi Forrest Wallace在2001年曾在美國俄勒岡州犯下對未成年性猥褻罪，遭美國法院判處有期徒刑90日，經判刑後列管。移民署接獲美國在台協會情資，Wallace在今年10月2日清晨持觀光簽證入境，迄今已35天行蹤不明。

移民署今（5）日發布聲明，證實外國性侵犯入境我國，該外籍人士入境後，才收到外國政府通知，此人曾於23年前有緩刑紀錄，不過現在沒有被通緝。移民署表示，為維護我國利益及民眾安全，移民署已於接獲通知後立即採取行動，因涉外國政府情資及個資，所以用密件通知相關機關留意及協尋，防止該美籍人士在台取得工作及居留許可。

移民署強調，現已成立專案小組追查該外籍人士行蹤，如經查獲將依《入出國及移民法》相關規定強制驅逐其出國，並於其出境後管制其再入境，以保障民眾及社會安全。

此外，網路流傳一紙由屏東縣府發布之公文，根據公文內容，縣府提醒各國高中、小學清查是否有聘任Wallace作為外籍教師，該篇公文曝光，甚至有疑似是當地老師的網友提醒大家注意，因為「不知道這位美籍教師跑到哪裡去了」，讓不少家長感到相當擔心。

教育部說明，教育部已於113年10月接獲移民署函轉美國在台協會通知有性犯罪前科的美國國籍人士來台且未按址居住等情事，為避免這名美籍人士至學校或其他單位任教或服務，教育部將此訊息以密件方式函轉各級學校主管單位包含地方政府，請各權管機關依權責處理並維護學生學習安全。

教育部還指出，為防範類此人員進入短期補習班，依「補習及進修教育法」規定，短期補習班聘僱之教職員工為外國人者，於第1次申請聘僱許可時應檢附外國人原護照國開具之行為良好證明文件。因此，有性犯罪前科的美國籍人士依規定不能進入短期補習班任教。

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