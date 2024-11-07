美猥褻犯來台後消失　教育部通令：各縣市清查兒童美語補習班

▲未成年性猥褻前科美籍男子入境台灣後行蹤不明，鄭英耀表示，兒童美語補習班是清查重點。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

曾犯下未成年性猥褻的美籍男子，上個月初入境台灣後行蹤成謎，造成家長恐慌，今（7日）在立法院教文會引起多位立委關注。教育部長鄭英耀在備詢時表示，教育部會嚴加注意，維護學童安全，目前各地方政府正在全面清查，兒童美語補習班將是清查重點，預計明天下午清查結果會回報到教育部。

美國在台協會通知移民署，根據美國國土安全調查辦公室資料，曾犯下未成年性猥褻的美籍男子，上個月初入境台灣，擔心涉案美籍男子停留台灣期間違反台灣法律及善良風俗，目前行蹤成謎，移民署已成立專案小組全力追查。該名美籍男子個資已在網路家長、教師社群平台瘋傳，擔憂是否會進入校園或補習班教學。

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今天立法院教文會邀請教育部長鄭英耀備詢，包括立委張雅琳、葛如鈞、郭昱晴等立委，都相當關心此事。教育部終身教育司長梁學政表示，教育部已將函文以密件方式，轉知地方政府及大學校院等各級學校主管單位，而政府為了防範這類人員進入短期補習班，補習班聘僱外國人應先檢附「行為良好證明文件」，目前系統並未有這位人士。

鄭英耀則強調，教育部會嚴加注意此事，致力維護學童安全，已經發通知給各縣市注意此事，各縣已經全面清查，根據目前規定，外師在立案補習班任教要有良民證，目前沒查到該師在立案補習班任教的資訊，但對於沒有立案的補習班，已經請各縣市政府進行清查，兒童美語補習班將是清查重點，預計明天下午清查結果會回報到教育部。