　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美猥褻犯來台後消失　教育部通令：各縣市清查兒童美語補習班

▲▼國中生電子煙使用率達到3.9%，鄭英耀坦承訝異。（圖／記者許敏溶攝）

▲未成年性猥褻前科美籍男子入境台灣後行蹤不明，鄭英耀表示，兒童美語補習班是清查重點。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

曾犯下未成年性猥褻的美籍男子，上個月初入境台灣後行蹤成謎，造成家長恐慌，今（7日）在立法院教文會引起多位立委關注。教育部長鄭英耀在備詢時表示，教育部會嚴加注意，維護學童安全，目前各地方政府正在全面清查，兒童美語補習班將是清查重點，預計明天下午清查結果會回報到教育部。

美國在台協會通知移民署，根據美國國土安全調查辦公室資料，曾犯下未成年性猥褻的美籍男子，上個月初入境台灣，擔心涉案美籍男子停留台灣期間違反台灣法律及善良風俗，目前行蹤成謎，移民署已成立專案小組全力追查。該名美籍男子個資已在網路家長、教師社群平台瘋傳，擔憂是否會進入校園或補習班教學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天立法院教文會邀請教育部長鄭英耀備詢，包括立委張雅琳、葛如鈞、郭昱晴等立委，都相當關心此事。教育部終身教育司長梁學政表示，教育部已將函文以密件方式，轉知地方政府及大學校院等各級學校主管單位，而政府為了防範這類人員進入短期補習班，補習班聘僱外國人應先檢附「行為良好證明文件」，目前系統並未有這位人士。

鄭英耀則強調，教育部會嚴加注意此事，致力維護學童安全，已經發通知給各縣市注意此事，各縣已經全面清查，根據目前規定，外師在立案補習班任教要有良民證，目前沒查到該師在立案補習班任教的資訊，但對於沒有立案的補習班，已經請各縣市政府進行清查，兒童美語補習班將是清查重點，預計明天下午清查結果會回報到教育部。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高雄4死！台北乾姊探視意外喪命　女屋主嚴重傷勢曝
LIVE／高雄惡火4死1命危！鐵窗堵生路　選秀藝人性侵少女
辱吳宗憲「吃X」！館長賠80萬確定外　登判決書道歉遭發回
飯局妹當董座小三！生2孩讀名校　豪撒千萬才知「都不是他的」
猥褻犯來台後消失！　教育部下通令：各縣市清查美語補習班
快訊／習近平致電川普！　內容曝光
快訊／再奪1命！已釀4死　妻仍命危
川普當選！神祕客「大賺15.6億」　創平台史上新高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

翻出「財政部1畫面」明顯有鬼　他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

周杰倫變粥餅倫？超市「1食物」獲海外華人大讚：美國最好吃產品

美猥褻犯來台後消失　教育部通令：各縣市清查兒童美語補習班

回家前「1句話」很常掛嘴邊　網讚：是關心我的貼心人士

高二女生連續嘔吐腹瀉！確診罕見沙波病毒　醫憂疫情先遣部隊

川普討厭打仗「當選對台灣有利？」　網曝1狀況搖頭：被賣都不知道

國中小都前3名！資優生上建中「1原因」超失落：像世界塌了

快訊／印度薑黃粉含蘇丹紅！483kg改效期賣4縣市　量販業也中招

完美生活靈感！　台北捷運通勤就能給你Good Idea

本月貴人現身！看圖選出你的幸運星

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

翻出「財政部1畫面」明顯有鬼　他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

周杰倫變粥餅倫？超市「1食物」獲海外華人大讚：美國最好吃產品

美猥褻犯來台後消失　教育部通令：各縣市清查兒童美語補習班

回家前「1句話」很常掛嘴邊　網讚：是關心我的貼心人士

高二女生連續嘔吐腹瀉！確診罕見沙波病毒　醫憂疫情先遣部隊

川普討厭打仗「當選對台灣有利？」　網曝1狀況搖頭：被賣都不知道

國中小都前3名！資優生上建中「1原因」超失落：像世界塌了

快訊／印度薑黃粉含蘇丹紅！483kg改效期賣4縣市　量販業也中招

完美生活靈感！　台北捷運通勤就能給你Good Idea

本月貴人現身！看圖選出你的幸運星

翻出「財政部1畫面」明顯有鬼　他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

國土計畫法立委提修法延後上路　劉世芳：原則依法朝如期上路推動

卓榮泰今邀朝野黨團談預算　行政院：基金、二備金、追加預算都可討論

搖擺州不搖擺了！　少了領導者強勢形象　賀錦麗只能飲恨

乘客行李高空中滑出貨艙　撞上「飛機螺旋槳」葉片瞬停畫面曝

新婚妻離家失聯「被抓包賣淫」　夫苦守21年才離婚

高雄4死焦屍身分確認！台北乾姊探視意外喪命　女屋主嚴重傷勢曝

最美港姐驚傳街頭賣唱？奪冠入行工作少…忍上海11度低溫唱到發抖

仲介大老2.2億賣大安區豪宅　高虹安鄰居無貸款拿下

爆餡奶酥甜甜圈有夠厚實！還有酸甜蘋果粒版本　高雄甜點控大推

生活熱門新聞

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

即／地牛翻身！花東01:19發生有感地震

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

銀杏環流雨彈掃台「明晚起北東下更大」　下周可能有颱風

冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗　業者曝品牌背後含意

川普三權全拿　PTT鄉民：台灣已示範過

即／01:20花蓮壽豐規模4.1地震　最大震度3級

新北今晨15.1℃　晚上5地區炸豪大雨

立冬3招開財運大法　筷子放對就吸貴人、投資好運

「銀杏颱風帶著小跟班」　專家：下週影響台灣

更多熱門

相關新聞

班班喝鮮奶變「帶6瓶保久乳回家」　教長：政策會修正調整

班班喝鮮奶變「帶6瓶保久乳回家」　教長：政策會修正調整

農業部和教育部推動「班班有鮮乳」，卻傳出一名學童帶六瓶保久乳回家。教育部長鄭英耀今（7日）表示，上述狀況「不是我們所樂見」，但政策起心動念是好的，只是執行過程有些問題，內部也在做調整，作為未來政策的修正與考量，而讓學童喝含鈣豆漿部分，已有廠商下訂，並在評審過程，應該很快就有結果。

私校法擬放寬企業抵稅額度　教團憂「逃稅」：助長財團獵校

私校法擬放寬企業抵稅額度　教團憂「逃稅」：助長財團獵校

美兒少猥褻犯潛逃台灣正面照曝光　教育部憂「潛進校園」

美兒少猥褻犯潛逃台灣正面照曝光　教育部憂「潛進校園」

飛馬咖哩粉含蘇丹紅　教育部發禁令：學校午餐全面停用到明年1月

飛馬咖哩粉含蘇丹紅　教育部發禁令：學校午餐全面停用到明年1月

結業式撞學測！教育部：考生請公假　試場學校可調整上課

結業式撞學測！教育部：考生請公假　試場學校可調整上課

關鍵字：

猥褻犯教育部兒童美語補習班鄭英耀

讀者迴響

熱門新聞

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

即／地牛翻身！花東01:19發生有感地震

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

男女公園脫褲「忘情口愛」　活春宮畫面瘋傳！

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

「性侵少女」男藝人現況曝光　西門町住處激情10分鐘

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面