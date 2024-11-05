獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱　經紀公司傻眼

▲本土劇已婚王姓男演員偷吃同劇已婚女演員，遭人夫提告判賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳佩蓁／台北報導

一名本土劇已婚王姓男演員偷吃同劇人妻演員，2人趁拍戲空檔擦出愛火，不僅互傳自慰影片，還上旅館開房4次，遭女演員老公提告並判賠30萬元。不倫曝光後，該名男演員緊急關閉臉書、IG，神隱至今已第3天，電視台今（5日）表示，其經紀公司已經緊急連絡男演員，了解事情經過後會再向大家說明。

這起影劇圈不倫事件曝光後，王姓演員第一時間還在IG曬育兒影片，隔天就緊急關閉臉書、IG等社群平台神隱，《東森新媒體ETtoday》多次致電該演員，他都關機、拒接。對此，該演員經紀公司表示，公司也是今天才得知消息，就連他關閉社群平台也沒發現，目前已經緊急連絡王姓演員，詳細了解後會再向大家說明。

判決指出，王姓演員和李姓女演員因拍戲生情，2人趁著在台南拍戲空檔約會，在車上擁抱親吻，還到旅館發生4次性行為，並互傳猥褻影像，遭李女老公提告求償100萬元，並提出王、李調情對話，「如果我是以前的我，林默娘，妳不會這麼輕鬆」、「那為何你沒把持住」、「我是指林默娘那晚，照道理...我不應該赴約...但是對妳真有好感！也看看自己能否把持住，果然...殺（煞）住了」。

法院審理時，王姓演員雖坦承和李女交往1個月，但他辯稱2人只發生2次性行為，並非4次，且事後他已誠心悔悟，和李女斷絕來往，認為人夫求償金額過高，希望賠20萬就好。法官勘驗雙方對話，認定王、李確實發生4次性行為，判決王姓演員應賠償30萬元。

44歲的王姓演員是婚禮主持人起家，擅長模仿、幽默風趣，近年更跨足演藝圈客串本土劇，並多次演出古裝台語單元劇，努力朝專業演員邁進。他和妻子愛情長跑10年結婚，前年才剛生下兒子，IG上都是一家三口幸福出遊的照片，如今爆出不倫戀，愛家形象一夕破滅。



