人夫請育嬰假顧孩…妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

▲人妻外遇2名男同事，丈夫心碎提告。（示意圖，非本案當事人／CFP）



記者黃資真／新竹報導

新竹一名人夫阿輝（化名）控訴，妻子劈腿2名男同事，甚至在北上出差5天與其中1人發生5次性行為，提告各別求償60萬、100萬，法官審酌一切情況，酌減判賠20萬、30萬元。

阿輝控訴，2016年與妻子小君（化名）登記育有2名子女，為維持家庭和諧，他自2022年12月至2023年6月留職停薪育嬰請假，卻意外發現小君竟偷吃，在2022年6月至7月間與同事阿耀（化名）發生一次性行為，另在2023年4月16日至20日北上出差，參加公司的減碳企業社會責任活動，與另名同事阿成（化名）在旅館發生5次性行為。

阿輝進一步質問小君與2人關係，她才坦承曾與他們發生過關係，並在今年3月8日簽署外遇切結書，表示悔過之決心。他也向阿耀、阿成提告求償60萬、100萬。

對此，阿耀坦承一切，表示因雙方聊得來，所以發生過不正常男女關係1次，後來他知錯漸進疏遠，斷然切割，並刪除LINE不再與小君聯絡，願意賠償損失，惟求償金額過高請求酌減。

▲小君表示，沒有與2名男同事交往，僅發生過性行為。（示意圖，非本案當事人／取自pakutaso）



但阿成主張未與小君有逾越一般男女社交行為之不正常往來情形，強調外遇切結書以及小君和閨蜜的對話紀錄僅是單方陳述，與事實不相符，他知悉小君有家庭，故相處會保持一定距離，閒聊時還曾告知盡量不要二人單獨聚餐或下班後見面以避嫌，縱認有侵害配偶權情節，他願意賠償20萬元。

然而，小君出庭證稱在公司出差時，因晚上酒後在飯店與阿成發生性行為，跟閨蜜的對話紀錄中提及的「2次半」是性器官接合2次半，但跟阿耀、阿成都是同事關係，沒有交往，僅發生過性行為。法官根據種種跡證認定被告2人已逾越普通朋友間一般社交行為，侵害阿輝配偶權，審酌身分、經濟狀況等一切情狀，阿耀判賠20萬、阿成判賠30萬為適當。可上訴。