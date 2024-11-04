　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貪污466元判2年提上訴　公衛文：有大家支持我會好好活下去

記者吳銘峯／台北報導

因捲入新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，一審遭法院認定貪污466元而遭判刑2年、緩刑5年的台大「公衛文」王郁文，4日也到高等法院出庭。她在庭後受訪表示，會對本案上訴是因為相信台灣司法，希望還自己一個公道。她也說，案發後許多人對她表示關心，「有大家支持，我會好好活下去。」

▲▼高虹安案件二審首度開庭，公衛文王郁文庭後受訪，助理兔姊黃惠玟。開庭前庭外有支持與反對者。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高虹安案件二審首度開庭，公衛文王郁文庭後受訪。（圖／記者吳銘峯攝）

網友在2010年間選出台大校園美女「台大十三妹」，當時就讀台大公共衛生學系的王郁文，就被以「公衛文」名稱被選入。王郁文大學畢業後曾涉足模特兒圈與演藝圈，拍過寫真也上過多個知名綜藝節目。2020年當選台灣民眾黨黨代表，並為網紅吳達偉助選2020年立法委員選舉時認識高虹安，在高虹安當選立委後成為立法院助理，王郁文在擔任助理期間，以筆名「水母」替高虹安編寫臉書。最後高虹安相關案件爆發後，王郁文也因此遭到法辦，並被提起公訴，一審法院認定她貪污466元，判處有期徒刑2年、緩刑5年。案件上訴第二審，高等法院4日首度開庭審理，王郁文也到庭應訊。

王郁文在庭後接受訪問，記者詢問她為了466元出庭感想如何？王郁文先長嘆了一口氣，「大家對466元被判兩年，是怎麼想的？家人也希望為了自己的名聲，可以繼續試試看，相信台灣司法，有機會可以還一個公道。」

記者再詢問她是否有遭追殺的感覺？王郁文先思考了2秒表示，「網路上當然是有一些言論看了會有些難過，但是支持的人，還有周圍很多的親朋好友，大家都給我蠻多溫暖的，所以相信有大家支持，我會好好活下去。因為過程中有很多人，不管是媒體、朋友，大家都有給我很多支持。」

另外記者也詢問她是否與高虹安聯繫，王郁文連忙回說沒有，說因為她目前仍是10萬元交保的身分，被告間不能串供、滅證，所以不能聯繫；雖然不知道高虹安目前在做什麼，但有聽說她非常低調。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
銀杏颱風有縮小趨勢　後面可能出現桔梗颱風：有康芮既視感
噁心畫面曝！連鎖韓式料理驚見「蟑螂部隊鍋」
每天喝水2千cc！他仍長「6顆大結石」痛到滾地
獨／爆乳妹跨足二手精品！1個月狂賣破千名牌貨　銷售秘訣曝
潑汽油活活燒死人！　家屬求判死刑失望了
快訊／朱軒洋被爆換角王大陸　蔡淑臻回應了
台灣金聯董座2天後換人　施俊吉控：合理懷疑自己擋人財路
快訊／五月天花蓮開唱回歸！「免費入場」時間、地點公布
銀杏颱風滯留恐有共伴效應　猛灌3天雨彈「下到發紅」
律師突感慨「如果時光倒流，不會考大學！」　點名2職業：超賺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

苗栗慣竊囂張騎贓車！遇巡警秒逃竄直接撞牆　草堆狼狽落網

板橋社區3男約超商外喝酒　他丟空瓶爆粗口！2打1全進警局

整個高雄都是「攝影棚」！硬碟存海量不雅照　變態狼交保繼續拍

窮到只剩骨灰位！北海福座股東欠稅2314萬　2573個骨灰位全法拍

警局前潑8.5L汽油燒死人！家屬求判死刑失望了　縱火犯判無期

貪污466元判2年提上訴　公衛文：有大家支持我會好好活下去

閃貓咪撞蛋車！轎車燒成廢鐵　彰化21歲駕駛燒燙傷送醫

快訊／涉光電弊案…陳啟昱通緝照曝光！火速送警政署製作查緝專刊

高虹安貪污案二審首開庭　無罪答辯「我一心只想做好立委」

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

偶像的偶像！T1 Faker第五冠到手　昔拒中國240億挖角「為別人的目標」

立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

苗栗慣竊囂張騎贓車！遇巡警秒逃竄直接撞牆　草堆狼狽落網

板橋社區3男約超商外喝酒　他丟空瓶爆粗口！2打1全進警局

整個高雄都是「攝影棚」！硬碟存海量不雅照　變態狼交保繼續拍

窮到只剩骨灰位！北海福座股東欠稅2314萬　2573個骨灰位全法拍

警局前潑8.5L汽油燒死人！家屬求判死刑失望了　縱火犯判無期

貪污466元判2年提上訴　公衛文：有大家支持我會好好活下去

閃貓咪撞蛋車！轎車燒成廢鐵　彰化21歲駕駛燒燙傷送醫

快訊／涉光電弊案…陳啟昱通緝照曝光！火速送警政署製作查緝專刊

高虹安貪污案二審首開庭　無罪答辯「我一心只想做好立委」

劉德華承諾會再來！看到「觀眾席有70歲高齡粉絲」　霸氣：我娶妳

台灣金聯董座施俊吉遭拔喊「擋人財路」　官股人事令周三照行

賴清德主持防空輕型巡防艦安龍　曝3大意義：國艦國造穩健前進

許光漢請假獲准！確定參加金馬獎　阿部寬、關繼威來台頒獎添星光

美國總公司聲請破產保護　TGI FRIDAYS台灣代理商：興櫃計畫不變

台南農友上街頭抗議公糧13年不漲　請政府勿無情回報農友

全家開賣青森蘋果霜淇淋！新品甜點「蘋果紅茶閃電泡芙」半價吃

Zettabyte緯創「取得是方LY2產能」　AI資料中心明年上半年啟用

長榮航勤換新裝「深灰搭綠色」　加碼毛線帽、防曬袖套

立委考察北檢　黃國昌突現身「走管制門」猛批這件事

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

社會熱門新聞

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

台中男童遭撞亡！單親爸悲曝：出門找同學

剛過生日...遇奪命車禍　高雄20歲男噴飛當場死亡

台中男童騎單車遭2車連撞亡　依過失致死罪偵辦

宜蘭高職生KTV私刑　甩棍打同學逼跪

即／台中國小童遭2車撞！搶救無效亡

即／陳啟昱涉光電弊案落跑神隱　南檢發布發布通緝

富家女沒男友竟懷孕遭勒斃　25歲男因母1句話認罪

更多熱門

相關新聞

閃貓咪撞蛋車起火！21歲駕駛燒燙傷送醫

閃貓咪撞蛋車起火！21歲駕駛燒燙傷送醫

彰化二林鎮昨(3日)傍晚發生一起離奇對撞釀火燒車意外，1名21歲黃男駕駛轎車正要返家，行經知名的綠色隧道時，為了要閃衝出的貓咪，撞上對向的蛋車，整輛轎車突然起火燃燒，蛋車上部分雞蛋掉出撒了一地，所幸雙方駕駛緊急逃生，僅輕微受傷送醫，現場一度封閉車道清洗蛋液，至晚間7點才恢復通行。

高虹安案二審首開　仍做無罪答辯

高虹安案二審首開　仍做無罪答辯

3歲女遭餵毒凌虐慘死　惡男無期改判17年10月定讞

3歲女遭餵毒凌虐慘死　惡男無期改判17年10月定讞

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

快訊／台東某銀樓爆搶案！匪疑榔頭猛砸窗行搶

快訊／台東某銀樓爆搶案！匪疑榔頭猛砸窗行搶

關鍵字：

法律人權高虹安貪污市長新竹市詐領助理費高等法院二審公衛文王郁文影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

連恩遺體「防腐處理」運回英國　

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬回應了

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

同事上班用Excel看小說　釣出內行人

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面