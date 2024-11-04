貪污466元判2年提上訴　公衛文：有大家支持我會好好活下去

記者吳銘峯／台北報導

因捲入新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，一審遭法院認定貪污466元而遭判刑2年、緩刑5年的台大「公衛文」王郁文，4日也到高等法院出庭。她在庭後受訪表示，會對本案上訴是因為相信台灣司法，希望還自己一個公道。她也說，案發後許多人對她表示關心，「有大家支持，我會好好活下去。」

▲高虹安案件二審首度開庭，公衛文王郁文庭後受訪。（圖／記者吳銘峯攝）

網友在2010年間選出台大校園美女「台大十三妹」，當時就讀台大公共衛生學系的王郁文，就被以「公衛文」名稱被選入。王郁文大學畢業後曾涉足模特兒圈與演藝圈，拍過寫真也上過多個知名綜藝節目。2020年當選台灣民眾黨黨代表，並為網紅吳達偉助選2020年立法委員選舉時認識高虹安，在高虹安當選立委後成為立法院助理，王郁文在擔任助理期間，以筆名「水母」替高虹安編寫臉書。最後高虹安相關案件爆發後，王郁文也因此遭到法辦，並被提起公訴，一審法院認定她貪污466元，判處有期徒刑2年、緩刑5年。案件上訴第二審，高等法院4日首度開庭審理，王郁文也到庭應訊。

王郁文在庭後接受訪問，記者詢問她為了466元出庭感想如何？王郁文先長嘆了一口氣，「大家對466元被判兩年，是怎麼想的？家人也希望為了自己的名聲，可以繼續試試看，相信台灣司法，有機會可以還一個公道。」

記者再詢問她是否有遭追殺的感覺？王郁文先思考了2秒表示，「網路上當然是有一些言論看了會有些難過，但是支持的人，還有周圍很多的親朋好友，大家都給我蠻多溫暖的，所以相信有大家支持，我會好好活下去。因為過程中有很多人，不管是媒體、朋友，大家都有給我很多支持。」

另外記者也詢問她是否與高虹安聯繫，王郁文連忙回說沒有，說因為她目前仍是10萬元交保的身分，被告間不能串供、滅證，所以不能聯繫；雖然不知道高虹安目前在做什麼，但有聽說她非常低調。