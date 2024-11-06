鏡新聞民調／56.2%民眾認柯文哲貪污收賄　仍有78.9%小草相信清白

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深涉京華城弊案，遭羈押禁見並延押二個月。對此，《鏡新聞》今（6日）公布最新10月政經民調，針對「柯文哲有沒有故意圖利廠商」、「有沒有貪污收賄」調查，結果顯示，有58.2%民眾認為柯文哲有圖利廠商、24.0%認為沒有；另有56.2%民眾認為有收賄、 25.9%認為沒有。進一步分析，有78.9%民眾黨支持者認為柯文哲沒有貪污收賄，15.1%認為有，相較於上月，認為有貪污收賄增加5.2個百分點。

針對「民眾黨主席、前台北市長柯文哲在京華城改建案，有沒有故意圖利廠商」，鏡新聞民調顯示，58.2%民眾認為有圖利之嫌，其中32.3%一定有、25.9%可能有，另外24.0%民眾認為沒有圖利，其中17.5%可能沒有、6.5%一定沒有，17.8%未表態。

▼鏡新聞十月政經民調。（圖／鏡新聞提供，下同）

針對「柯文哲在京華改建案，有沒有貪污收賄」，有56.2%民眾認為有貪污收賄，其中28.6%一定有、27.6%可能有，另有25.9%民眾認為沒有貪污收賄，其中18.4%可能沒有、7.5%一定沒有，17.8%未表態‧

進一步交叉分析，認為柯文哲有圖利的民眾較上月略增1.3個百分點，認為有貪污收賄的民眾較上月調查增加2.4個百分點。超過七成（77.7%）的民眾黨支持者認為柯文哲沒有故意圖利廠商，15.0%的民眾黨支持者認為柯文哲有故意圖利廠商，跟上個月比較，認為柯沒有故意圖利廠商下降3.8個百分點，認為有圖利廠商的增加3.5個百分點。

另外，有78.9%的民眾黨支持者認為柯文哲在京華城改建案上沒有貪污收賄， 15.1%認為柯文哲在京華城改建案上有貪污收賄，相較於上個月，民眾黨支持者認為柯文哲沒有貪污收賄減少3個百分點，認為有貪污收賄增加5.2個百分點。

★未經判決確定，應視為無罪