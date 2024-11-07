南投版「曼哈頓奇緣」再現　民族路封街供民眾攝影師捕捉懸日美景

▲南投市民族路封街，讓民眾盡情欣賞懸日美景。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時值秋冬之際，南投市民族路今天（7日）再度出現難得的「懸日」美景，市公所也照例進行封街，讓眾多市民和專業攝影師，放心前來捕捉猶如好萊塢電影《曼哈頓奇緣》名場面的迷人瞬間。

南投市公所今天封街範圍包括民族路（從大同街到南陽路）及公園街（從民權街到龍井街），為服務專業攝影師，特別設置攝影腳架區，以避免人潮踢倒腳架、保障拍攝順利進行，加上天氣晴朗，除有許多民眾早早卡位，也吸引上百名攝影師前來，準備迎接下午4時42分至5時2分、僅短短20分鐘的最佳賞景和拍照時段。

待懸日出現，眾人眺望遠處的八卦山脈在夕陽下，呈現出如蛋黃色的光芒，緩緩降落在山脈間隙，讓太陽的位置恰好位於兩旁建築物的中間，可惜雲層稍厚，太陽提早隱去，讓人略感遺憾；到場的詹姓市民表示，他每年都會特地來拍懸日，與大家一起欣賞這迷人景象，並感謝市公所封街措施讓大家能安心觀賞。

市公所指出，民族路是東西向道路，完美符合懸日出現的條件、讓市區瞬間擁有如同美國紐約般的風情，中央氣象署每年都會提前預告出現時間，市民們也稱之為「南投版曼哈頓奇緣」，該公所也延續前市長暨縣議員宋懷琳議員的做法，於懸日當日封街，暫時禁止車輛通行；南投市長張嘉哲感謝周邊居民的體諒和警方的協助，讓活動得以圓滿進行，也呼籲民眾若平時自行賞景，請避免停留在路中央，注意自身和他人行車安全。