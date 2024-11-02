中風開刀後情緒低落...苗栗翁飆車到南投　暖警發現助返家

▲苗栗縣三義鄉老翁竟現身南投市街頭，中興暖警助其返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

苗栗縣一名老翁情緒不佳日前獨自機騎車離家出走，一路騎到60公里外的南投市中興新村，被警方發現攔下後，帶返派出所休息並通知家屬接回，結束了猶如真實上演的好萊塢電影《移動世界》驚魂記。

中興警分局指出，永清派出所副所長賴水瞬、警員胡嘉慧日前執行巡邏勤務，行經新興路與內興路口，發現一名老翁騎著重機車行駛在車道中搖搖晃晃、險象環生，遂將其攔查至路邊了解狀況；該名老翁先對警方表示，自己正要騎車返回苗栗三義鄉，但員警問「您是否知道現在在何處？」老翁卻又顛三倒四地回答「我現在在三義阿。」員警察覺不對勁、研判老翁可能迷失方向，立即帶他回派出所休息。

警方發現老翁整天未進食，已有體力不支情形，便提供食物及飲用水，也透過電話聯繫家屬；老翁的妻子向警方表示，先生5月初因為腦中風手術後情緒不佳，事發前只留下一張字條說「我出去了不回家」，就獨自離家兩天未歸，不過尚未報案協尋，得知老翁人在南投後，立即開車到場接回，對於警察熱心服務的精神表達感激與深表謝忱。

中興分局表示，家中如有生病、身心障礙、失智的家屬，除多給予關心照顧，並可在身上佩戴易辨識身分的配件，或申請防走失愛心手鍊及指紋建檔，也請民眾如遇到疑似走失者時，可撥打110請警方協助，讓員警能在最短時間內送其返家。