　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中風開刀後情緒低落...苗栗翁飆車到南投　暖警發現助返家

▲苗栗縣三義鄉老翁竟現身南投市街頭，中興暖警助其返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲苗栗縣三義鄉老翁竟現身南投市街頭，中興暖警助其返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

苗栗縣一名老翁情緒不佳日前獨自機騎車離家出走，一路騎到60公里外的南投市中興新村，被警方發現攔下後，帶返派出所休息並通知家屬接回，結束了猶如真實上演的好萊塢電影《移動世界》驚魂記。

中興警分局指出，永清派出所副所長賴水瞬、警員胡嘉慧日前執行巡邏勤務，行經新興路與內興路口，發現一名老翁騎著重機車行駛在車道中搖搖晃晃、險象環生，遂將其攔查至路邊了解狀況；該名老翁先對警方表示，自己正要騎車返回苗栗三義鄉，但員警問「您是否知道現在在何處？」老翁卻又顛三倒四地回答「我現在在三義阿。」員警察覺不對勁、研判老翁可能迷失方向，立即帶他回派出所休息。

▲苗栗縣三義鄉老翁竟現身南投市街頭，中興暖警助其返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方發現老翁整天未進食，已有體力不支情形，便提供食物及飲用水，也透過電話聯繫家屬；老翁的妻子向警方表示，先生5月初因為腦中風手術後情緒不佳，事發前只留下一張字條說「我出去了不回家」，就獨自離家兩天未歸，不過尚未報案協尋，得知老翁人在南投後，立即開車到場接回，對於警察熱心服務的精神表達感激與深表謝忱。

中興分局表示，家中如有生病、身心障礙、失智的家屬，除多給予關心照顧，並可在身上佩戴易辨識身分的配件，或申請防走失愛心手鍊及指紋建檔，也請民眾如遇到疑似走失者時，可撥打110請警方協助，讓員警能在最短時間內送其返家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本驚人雨勢曝！　松山針對18萬人發「最高警戒」
東區驚見南珉貞、安芝儇爆乳現身！　粉絲暴動包圍
女主播年薪400萬「嫁豪門卻只剩12元」　老公偷吃淚斷10年
1歲嬰狂吐！「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞：不敢再讓孩子玩
女星睡一半「床上一大灘水」！嚇揭：大家要多注意
被封三上悠亞接班人！S級女優爆引退　AV達人證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市府第4場大型就博會提供逾3千工作機會　5成以上職缺薪資超過3萬5千元

嘉基「術後加速康復暨麻醉醫學工作坊」　提升區域醫院照護力

陳亭妃會勘東原2號橋下陷及將軍哈密瓜農損　加速爭取復建與補助

聖馬爾定醫院樂齡畫廊開展　長者畫筆揮灑人生下半場

台南文化資產保存技術「藝閣」保存者吳震星　獲教育部社會教育貢獻獎

民間聯合捐贈多功能訓練平台及涼感衣　提升消防救護量能

中風開刀後情緒低落...苗栗翁飆車到南投　暖警發現助返家

今年518件闖紅燈事故釀5死　屏警11／4起連續3天專案取締

穿越1982復古「伊」掌櫃來出攤！　伊甸第11屆無障礙生活節開跑

中華醫大56週年校慶運動會　社團聯演園遊會讓校園熱鬧滾滾

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

台南市府第4場大型就博會提供逾3千工作機會　5成以上職缺薪資超過3萬5千元

嘉基「術後加速康復暨麻醉醫學工作坊」　提升區域醫院照護力

陳亭妃會勘東原2號橋下陷及將軍哈密瓜農損　加速爭取復建與補助

聖馬爾定醫院樂齡畫廊開展　長者畫筆揮灑人生下半場

台南文化資產保存技術「藝閣」保存者吳震星　獲教育部社會教育貢獻獎

民間聯合捐贈多功能訓練平台及涼感衣　提升消防救護量能

中風開刀後情緒低落...苗栗翁飆車到南投　暖警發現助返家

今年518件闖紅燈事故釀5死　屏警11／4起連續3天專案取締

穿越1982復古「伊」掌櫃來出攤！　伊甸第11屆無障礙生活節開跑

中華醫大56週年校慶運動會　社團聯演園遊會讓校園熱鬧滾滾

西班牙世紀洪災增至205死！加派千名士兵搜救　災區設臨時太平間

中和再爆本土登革熱！新北群聚還在燒　康芮狂掃後一周成疫情關鍵

台南翁外出尋妻「迷航到嘉義」　真相曝光：她已過世多年！

台南市府第4場大型就博會提供逾3千工作機會　5成以上職缺薪資超過3萬5千元

北斗養鵝場驚傳H5N1禽流感！　緊急清消撲殺1478隻種鵝

嘉基「術後加速康復暨麻醉醫學工作坊」　提升區域醫院照護力

不是奶昔！麥當勞「只能賣1商品」選誰　一票人點名它：靈魂食物

「巨蛋王」二棒強攻　曾頌恩：必要時還是會犧牲自己

陳亭妃會勘東原2號橋下陷及將軍哈密瓜農損　加速爭取復建與補助

康芮颱風嘉義太保路「樹枝插車」民眾嚇壞　警方助脫困

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

地方熱門新聞

詐騙案猖獗　徐其萬受理陳情遭詐金額曝

康芮颱風致南投停電逾2萬戶　傍晚幾全數復電

台南運河這次為何死的只有吳郭魚？污水處理應善盡監督！

「台灣經濟類奧斯卡」台中金手獎出爐　20中小企業獲獎

水管線漏水搶修　5鄉鎮11/5停水23小時

姓氏生日不同　算命師撞名被質疑

結合2024台灣設計展展域空間「台南早餐生活節」登場

台南市美術館榮譽董事長陳輝東辭世

歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對邀市民同樂

「2024桃園萬聖城」好逛又好拍！

陳亭妃緊急會勘颱風災情全力爭取蚵農補助

森崴能源攜手中大永續學院　簽署MOU

楊朝偉爭取雲南打歌文化　登入無形文化資產

台南市樂齡示範中心學習體驗營啟動精彩第三人生

更多熱門

相關新聞

每年200萬人死於「懶惰病」！醫點名6行為：叫外送太方便

每年200萬人死於「懶惰病」！醫點名6行為：叫外送太方便

上了一天班彷彿被榨乾，根本沒時間喝水上廁所，回到家只想癱在沙發上耍廢、叫外送吃，更別說運動了，這是你每天的日常嗎？小心「懶惰」恐致命。腎臟科醫師洪永祥指出，世界衛生組織統計出每年約有200萬人死於「懶惰病」，其中懶得上廁所、懶得喝水、懶得下廚、懶得活動、懶得動腦及懶得健檢等行為，都會增加罹病風險，應盡快調整。

台中失智翁迷航80公里進信義鄉山區

台中失智翁迷航80公里進信義鄉山區

打疫苗不止防新冠、流感！中風風險可降2成

打疫苗不止防新冠、流感！中風風險可降2成

蘇卡達象龜馬路趴走　警扛回派出所通知飼主

蘇卡達象龜馬路趴走　警扛回派出所通知飼主

桃園女賭氣離家　被尋獲高唱「I want to go home」

桃園女賭氣離家　被尋獲高唱「I want to go home」

關鍵字：

中風老人離家苗栗縣三義鄉南投市暖警回家

讀者迴響

熱門新聞

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

曾之喬臨盆倒數！

1歲嬰狂吐！肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞了

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

00878季配維持0.55元　達人示警：硬撐再賭一把

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

日本回台遇颱風「改飛新加坡」　送2晚五星級住宿

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面